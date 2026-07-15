Пляжи заполонили гигантские монстры из глубин: ядовитые щупальца могут достигать 36 метров (фото)
Огромные ядовитые медузы с щупальцами длиной до 36 метров вторглись на популярные пляжи — местные власти выпустили пугающее предупреждение.
Вдоль побережья Новой Англии появились целые рои медуз-львиных грив — эти существа были замечены от северного побережья Массачусетса до мыса Кейп-Код и Нантукета, любопытно, что некоторые из них унесло на север до штата Мэн, пишет Daily Mail.
Сообщается, что несколько тысяч гигантских медуз, чьи щупальца могут достигать 36 метров, были выброшены на побережье приливом. В результате местные власти выступили с пугающим предупреждением, заявив, что даже мертвые существа могут быть опасны, поскольку способны ужалить.
По словам исследователей, щупальца этих существ содержат большое количество нейротоксинов, вызывающих резкое жжение. Боль может быстро усиливаться в течение часа и сопровождается красными волдырями, зудом и возможными мышечными судорогами, головной болью или тошнотой.
Местные власти предупреждают, что отдыхающим следует держаться подальше от медуз и отделившихся щупалец, даже если они кажутся мертвыми. Опасность заключается в том, что эти медузы способны жалить даже через25 дней после смерти.
Ученые отмечают, что всплеск численности медуз-львиных голов обусловлен повышением температуры океана, ветром и приливными течениями, обилием пищи и защищенными прибрежными водами, которые позволяют гигантским медузам процветать, прежде чем прилив выбросит их на берег. Морские эксперты говорят, что это самый большой приток медуз этого вида в регионе с 2020 года.
Отметим, что медузы-львиные головы являются одними из самых крупных медуз на планете, а щупальца особенно крупных особей могут достигать невероятных 36 метров. По словам представителя Бостонского центра молодежи и семей (BCYF), медузы являются естественной частью морской среды, а их присутствие может меняться в зависимости от приливов, течений и погодных условий. Хотя пляжи в настоящее время остаются открытыми, ученые призывают отдыхающих сохранять бдительность и следовать инструкциям спасателей.
По словам представителя Национальной метеорологической службы NOAA Эрики Гроу Сей, этим летом, из-за супер-Эль-Ниньо, зарождающегося в Тихом океане, мир столкнулся с экстремальными волнами жары. Ученые полагают, что необычно теплое начало лета, вероятно, может способствовать увеличению количества медуз.
Эксперты отмечают, что большинство укусов медуз-львиных голов болезненны, но не опасны для человека. И все же, у некоторых людей могут возникнуть серьезные аллергические реакции. Если вас все же ужалила медуза, ученые советуют промыть место укуса морской водой, удалить щупальца и обратиться за медицинской помощью.
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