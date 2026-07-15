Пляжі заполонили гігантські монстри з глибин: отруйні щупальця можуть сягати 36 метрів (фото)

Величезні отруйні медузи з щупальцями довжиною до 36 метрів заполонили популярні пляжі — місцева влада опублікувала тривожне попередження.

Уздовж узбережжя Нової Англії з’явилися цілі рої медуз-левових грив — цих істот помітили від північного узбережжя Массачусетсу до мису Кейп-Код і Нантукета, цікаво, що деяких із них течія віднесла на північ аж до штату Мен, пише Daily Mail.

Повідомляється, що кілька тисяч гігантських медуз, щупальця яких можуть сягати 36 метрів, були викинуті на берег припливом. У результаті місцева влада виступила з тривожним попередженням, заявивши, що навіть мертві медузи можуть бути небезпечними, оскільки здатні жалити.

Медузу "левова грива" помітили на пляжі Лінкольнвілл у штаті Мен Фото: Facebook

За словами дослідників, щупальця цих істот містять велику кількість нейротоксинів, що викликають різке печіння. Біль може швидко посилюватися протягом години й супроводжується червоними пухирями, свербінням та можливими м’язовими судомами, головним болем або нудотою.

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Місцева влада попереджає, що відпочивальникам слід триматися подалі від медуз та відірваних щупалець, навіть якщо вони здаються мертвими. Небезпека полягає в тому, що ці медузи здатні жалити навіть через 25 днів після смерті.

Вчені зазначають, що сплеск чисельності медуз-левових голів зумовлений підвищенням температури океану, вітром і приливними течіями, великою кількістю їжі та захищеними прибережними водами, які дають змогу гігантським медузам процвітати, перш ніж приплив викине їх на берег. Морські експерти зазначають, що це найбільший приплив медуз цього виду в регіоні з 2020 року.

Уздовж узбережжя Нової Англії зафіксовано скупчення медуз-левових грив Фото: Facebook

Зазначимо, що медузи-левові голови є одними з найбільших медуз на планеті, а щупальця особливо великих особин можуть досягати неймовірних 36 метрів. За словами представника Бостонського центру молоді та сімей (BCYF), медузи є природною частиною морського середовища, а їхня чисельність може змінюватися залежно від припливів, течій та погодних умов. Хоча пляжі наразі залишаються відкритими, вчені закликають відпочивальників зберігати пильність і дотримуватися інструкцій рятувальників.

За словами представниці Національної метеорологічної служби NOAA Еріки Гроу Сей, цього літа, через супер-Ель-Ніньо, що зароджується в Тихому океані, світ зіткнувся з екстремальними хвилями спеки. Вчені вважають, що незвично теплий початок літа, ймовірно, може сприяти збільшенню кількості медуз.

Щупальця цієї істоти містять велику кількість нейротоксинів, що викликають різке печіння Фото: Alamy

Експерти зазначають, що більшість укусів медуз-левових голів є болючими, але не небезпечними для людини. І все ж у деяких людей можуть виникнути серйозні алергічні реакції. Якщо вас все-таки укусила медуза, вчені радять промити місце укусу морською водою, видалити щупальця та звернутися за медичною допомогою.

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