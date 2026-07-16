Найден самый древний в мире янтарь возрастом 385 млн лет: появился задолго до динозавров

Исследователи обнаружили редкий образец янтаря, который, как считается, появился задолго до динозавров и даже того, как насекомые стали основными потребителями растений.

Древесную смолу принято считать древним, ароматным средством защиты от насекомых — вещество, способное отпугнуть вредителей и заживить раны, оставленные их прожорливыми челюстями. Однако теперь новое исследование предполагает, что эти вязкие выделения, на самом деле, появились в совершенно ином мире, чем считалось — мире без динозавров и даже до того, как насекомые стали основными потребителями растений, пишет Science Alert.

Особенный образец янтаря был обнаружен учеными на крайнем северо-западе Китая — палеонтологи обнаружили сотни микроскопических фрагментов янтаря, датируемых385 миллионами лет назад. Для сравнения, это на 65 миллионов лет раньше предыдущего рекордсмена и на 150 миллионов лет раньше первых динозавров.

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Некоторые фрагменты янтаря. Самый крупный из них имел размер всего 1,5 миллиметра Фото: Science Advances

По словам первого автора нового исследования, палеонтолога Цзихана Ло из Китайской академии наук, важность открытия заключается не только в возрасте янтаря. Дело в том, что предыдущие находки относятся к позднему карбону и, как считается, связаны с семенными растениями. Однако новый образец относится к среднему девону, до того, как семенные растения появились и диверсифицировались. Это означает, что несеменное сосудистое растение уже было способно производить химически сложную терпеноидную смолу

Известно, что янтарь состоит из древесной смолы, которая затвердела и окаменела за миллионы лет, превратившись в великолепный драгоценный камень теплого оттенка. Однако янтарь также способен сохранять, часто в мельчайших деталях, мельчайшие детали мира, существовавшего, когда он вытекал из дерева, из которого он был извлечен — от растительной материи, такой как пыльца, до беспозвоночных, попавших в ловушку, даже позвоночных, таких как рептилии и крошечные динозавры.

Предполагается, что янтарь также может многое рассказать о доисторических экосистемах и эволюции растений. Например, новое открытие, по сути, меняет наше представление о том, как ранние растения развили способность производить смолу.

Некоторые окаменелые растения, ранее обнаруженные в формации Хуйерсит Фото: Science Advances

Отметим, что древняя смола была обнаружена не в виде блестящих золотистых самородков, как те, что можно увидеть в серебряном кулоне. Ученые обнаружили образец в виде 241 крошечного фрагмента размером от 0,1 до 1,5 миллиметра, извлеченных из 10 килограммов угля на крайнем северо-западе страны. Фрагменты были настолько малы, что их смогли обнаружить лишь с помощью ультрафиолетового света, который заставлял их флуоресцировать на фоне окружающей породы.

Ученые не смогли точно определить, какое семейство вымерших деревьев производило эту смолу. Однако команда полагает, что уже тогда в экосистеме существовала достаточная опасность, чтобы растения потребовались защитные механизмы.

Во-первых, насекомые стали основными потребителями растений, лесные пожары и паразитические грибы, возможно, уже существовали. Они были достаточно опасны, чтобы способствовать производству смолы. Эта адаптация оказалась удивительно устойчивой.

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