Мавпи не поступаються людям у знанні геометрії: примати знову здивували вчених (відео)

Дослідження показує, що мавпи мають геометричні здібності, порівнянні зі здібностями дітей дошкільного віку.

Здатність розпізнавати геометрично ідентичні фігури, навіть перевернуті, є корисною для людей і раніше вважалася унікальною для них. Однак нове дослідження показує, що люди, насправді, не єдині, хто здатний на це, пише Science Alert.

У новому дослідженні вчені з Університету Карнегі-Меллона зосередилися на тому, наскільки наше розуміння форм відрізняється від розуміння інших приматів. Результати вчених ґрунтуються на експериментах за участю:

чотирьох дорослих макак-резусів (Macaca mulatta);

чотирьох дорослих оливкових бабуїнів (Papio anubis);

55 дітей дошкільного віку (3–6 років);

77 дорослих добровольців з мінімальною формальною освітою.

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Команда також використовувала велику кількість даних із попереднього дослідження, яке охоплювало бабуїнів, французьких дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, а також французьких і корінних дорослих, аналізуючи їх паралельно.

За словами нейробіологині Джессіки Кантлон, проаналізувавши реципієнтів, вони змогли з’ясувати, які аспекти геометричного мислення виникають природним чином, а які зміцнюються саме завдяки освіті.

Автори зазначають, що мавпи, можливо, не мають такого ж символічного розуміння геометричних фігур, як люди, але їхня здатність розпізнавати перевернуті трикутники, прямокутники, трапеції та інші геометричні фігури практично не поступається людському розуму.

Під час дослідження учасникам різного віку та різних категорій запропонували виконати завдання на зіставлення за допомогою сенсорного екрану. Мета завдання полягала в пошуку серед безлічі геометричних фігур пар фігур з однаковою геометрією, які можуть бути трохи по-різному повернуті або масштабовані. Зазначимо, що учасники отримали мінімальні інструкції щодо завдання, і їм було запропоновано "розібратися" методом проб і помилок.

За словами одного зі співавторів дослідження, дослідника в галузі психології Цзялінь Лі, найдивовижнішим видавалося те, що маленькі діти, які не отримали формальної математичної освіти, стикаються з труднощами при вирішенні цього завдання так само, як і мавпи. Більше того, дані вказують на те, що схожість між дітьми та мавпами майже така сама, як між дітьми та дорослими.

Автори зазначають, що абстрактне мислення — це не здатність, яка раптово розвинулася у людей. Ймовірно, деякі когнітивні основи математичного мислення є спільними для всіх приматів. Вчені також вважають, що людська освіта та культура ґрунтуються на цих давніх біологічних здібностях.

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