Худшее впереди: экстремальная жара в мире сохранится до начала 2027 года

Исследователи фиксируют, что супер-Эль-Ниньо неумолимо быстро развивается — модели показывают, что эта ужасающая климатическая ситуация сохранится вплоть до начала 2027 года.

Последние несколько месяцев ученые предупреждают о зарождении в тропической части Тихого океана экстремально сильного Эль-Ниньо, масштабы которого ученые даже сравнили с Годзиллой. Теперь ученые представили обновленную информацию о супер-Эль-Ниньо — ужасающая климатическая ситуация "развивается", пишет Daily Mail.

Новые данные показывают, что условия Эль-Ниньо усиливаются в тропической части Тихого океана, при этом температура поверхности моря демонстрирует устойчивую тенденцию к росту. Открытие было сделано учеными из Колумбийского университета: с апреля по июнь температура поверхности моря в этом регионе была примерно на 0,98°C выше среднего. К июню она увеличилась до 1,55°C выше среднего, а 15 июля она поднялась еще выше, достигнув 2,1°C выше среднего.

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Еще более тревожно то, что условия, наблюдаемые в Тихом океане, указывают на то, что условия Эль-Ниньо продолжают усиливаться — это указывает на то, что явление, вероятно, может перерасти в невероятно сильное Эль-Ниньо.

Исследователи также заявили, что худшее, увы, еще впереди. Новый анализ предсказывает дальнейшее усиление явлений Эль-Ниньо в течение 2026 года, вероятно, они также могут сохраниться до начала 2027 года.

В ходе исследования ученые рассмотрели как океанические, так и атмосферные индикаторы Эль-Ниньо. Прогнозы показывают, что вероятность сохранения Эль-Ниньо до марта составляет 100%, а вероятность сохранения климатической ситуации до мая — 94%.

По данным Всемирной метеорологической организации, этим летом ожидаются температуры выше нормы — потепление будет наблюдаться почти по всему земному шару. Наиболее экстремальная жара, согласно прогнозам, ожидается на юге и западе Северной Америки, в Центрально Америке, Карибском бассейне, Европе, Северной Африке и большей части Азии. Впрочем, наиболее потепление, вероятно, произойдет в северной части Южной Америки, в то время как в Южной Африке прогнозируются повсеместные температуры выше нормы. Ожидается, что условия Эль-Ниньо, вероятно, могут привести к холодной и влажной зиме в Великобритании.

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