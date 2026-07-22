Рівень моря підніметься на 15 метрів: будинки 1,7 млн людей опиняться під водою

Дослідники попереджають, що підвищення рівня моря може призвести до затоплення будинків 1,7 мільйона людей уже у 2300 році.

Протягом останніх десятиліть вчені невпинно попереджають про наслідки кліматичної кризи, що нависла над Землею. У новому дослідженні вчені використовували комп’ютерні моделі, щоб визначити, скільки людей опиниться під загрозою прибережних повеней внаслідок майбутніх змін клімату, пише Daily Mail.

Дослідження було проведено вченими з Метеорологічного управління Великої Британії та Брістольського університету, і його результати виявилися досить тривожними: до кінця наступного століття від повеней постраждає щонайменше на півмільйона людей більше, ніж цього року.

За словами авторів дослідження, занепокоєння викликає той факт, що ці драматичні зміни майже неминучі й відбудуться, якщо в найближчі десятиліття не буде вжито рішучих заходів. На жаль, навіть якщо уряди країн світу виконають зобов’язання щодо скорочення викидів вуглекислого газу, до 2200 року понад 1,4 мільйона людей опиняться під загрозою повеней, а до 2300 року ця цифра зросте до 1,7 мільйона.

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За словами головного автора дослідження, професора Метта Палмера з Брістольського університету, океани та покриті льодом регіони світу повільно реагують на потепління планети. Це робить підвищення рівня моря "прихованою загрозою".

У міру того, як клімат стає теплішим через антропогенні зміни клімату, рівень моря поступово підвищується, і це відбувається дедалі швидше. У глобальному масштабі середній рівень моря підвищувався на 3,64 міліметра на рік з 1999 року, що в цілому становить 9,38 см за останні 26 років.

Експерти зазначають, що третина цього підвищення зумовлена розширенням океану в міру його потепління, а решта 70 % здебільшого пов’язані з таненням льодовиків та льодових щитів. Ця тенденція залишалася відносно стабільною протягом десятиліть — останні супутникові дані показують, що після 2012 року це зростання різко прискорилося, досягнувши 4,1 мм на рік.

У новому дослідженні вчені використали дані для прогнозування того, наскільки підвищиться рівень моря навколо Великої Британії. Результати вказують на те, що до 2100 року рівень моря вздовж британського узбережжя підвищиться на 0,4–0,6 метра, що збільшить ризик повеней на 13%. До 2300 року очікується потроєння рівня моря, а середнє підвищення вздовж узбережжя сягне від 1,2 до 1,8 метра.

Автори зазначають, що така ситуація також призведе до повсюдного зростання ризику повеней — така доля чекає навіть на ті регіони, які раніше вважалися безпечними.

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