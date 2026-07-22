Уровень моря поднимется на 15 метров: дома 1,7 млн людей окажутся под водой

Исследователи предупреждают, что повышение уровня море может обернуться затоплением домов 1,7 миллиона человек уже 2300 году.

В последние десятилетия ученые неустанно предупреждают о последствиях климатического кризиса, нависшего над Землей. В новом исследовании ученые использовали компьютерные модели, чтобы определить, сколько людей окажется под угрозой прибрежных наводнений в результате будущих изменений климата, пишет Daily Mail.

Исследование было проведено учеными из Метеорологического управления Великобритании и Бристольского университета и результаты оказались весьма пугающими: к концу следующего столетия от наводнений пострадает минимум на полмиллиона человек больше, чем в этом году.

По словам авторов исследования, беспокойство вызывает тот факт, что эти драматические изменения почти неизбежны и произойдут, если в ближайшие десятилетия не будут приняты решительные меры. Увы, даже если мировые правительства выполнят обязательства по сокращению выбросов углекислого газа, к 2200 году более 1,4 миллиона человек окажутся под угрозой наводнений, к 2300 году эта цифра вырастет до 1,7 миллиона.

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По словам ведущего автора исследования, профессора Мэтта Палмера из Бристольского университета, океаны и покрытые льдом части мира медленно реагируют на потепление планеты. Это делает повышение уровня моря "спящей угрозой".

По мере того, как климат становится теплее из-за антропогенного изменения климата, уровень моря постепенно повышается, и это происходит все быстрее. В глобальном масштабе средний уровень моря повышался на 3,64 миллиметра в год с 1999 года, что в сумме составляет 9,38 см за последние 26 лет.

Эксперты отмечают что треть этого повышения обусловлено расширением океана по мере его потепления, а оставшиеся 70% в основном связаны с таянием ледников и ледяных щитов. Эта тенденция оставалась относительно стабильной в течение десятилетий — последние спутниковые данные показывают, что после 2012 года этот рост резко ускорился, достигнут 4,1 мм в год.

В новом исследовании ученые использовали данные для прогнозирования того, насколько повысится уровень моря вокруг Великобритании. Результаты указывают на то, что к 2100 году уровень моря вдоль британского побережья повысится на 0,4–0,6 метра, что увеличит риск наводнений на 13%. К 2300 году ожидается утроение уровня моря, а среднее повышение вдоль побережья достигнет от 1,2 до 1,8 метра.

Авторы отмечают, что такая ситуация также приведет к повсеместному увеличению риска наводнений — такая участь ждет даже те регионы, которые в прошлом считались безопасными.

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