У світі існує рослина, яка генерує електричні хвилі: вони вражаюче схожі на нейронну мережу

Ці рослини з’явилися на планеті одними з перших, але, як показує нове дослідження, вони зовсім не такі прості, як вважалося раніше.

Мохи — одні з найдавніших рослин, що з’явилися в палеонтологічній літописі, але вони аж ніяк не прості. У новому дослідженні вчені виявили, що вони, насправді, можуть генерувати електричні хвилі, які разюче схожі на нейронну мережу, пише Science Alert.

Дослідження, проведене фахівцем з інформатики Енді Адамацкі, який захоплюється нетрадиційними "обчислювальними" системами, такими як слизові гриби, натовпи та міцеліальні мережі, привело його до нової теми: моху Brachythecium rutabulum.

Рослини та бріофіти демонструють різноманітні форми електричної активності, проте організація ендогенних сигналів у мохів раніше досліджувалася недостатньо. Тепер результати нового дослідження показують, що мохові подушки поводяться як просторово розподілені збудливі системи. Вважається, що вони потенційно здатні координувати та інтегрувати електричні сигнали як у просторі, так і в часі.

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Зазначимо, що мохові подушки — це безліч окремих клонів однієї й тієї самої крихітної рослини. Якщо уважно придивитися до моху, можна помітити, що він складається з простих, крихітних листочків на стеблах, схожих на листя їхніх більших родичів. Однак виявилося, що стебла мохів насправді значно менш корисні для транспортування води та поживних речовин по всьому тілу рослини.

Попередні дослідження вже показали, що мохи ніколи не розвивали судинну систему, яка спостерігається в інших складних рослин. До речі, саме тому вони не здатні вирости вище кількох сантиметрів. Їхні листоподібні структури складаються лише з однієї клітини; у них навіть немає коренів. Однак це не означає, що вони потенційно не здатні передавати інформацію всередині колонії іншими способами.

Під час дослідження Адамацкі зібрав зразки моху виду B. rutabulum із природного середовища існування в Північному Сомерсеті, Велика Британія. Далі він провів низку експериментів у лабораторії, вставивши електроди в грудочки моху — це дозволило відстежувати електричну активність, яка могла б протікати через цю вологу зелену матрицю.

Минуло кілька днів, і вчений виявив, що існує багатий репертуар електричних подій, включаючи компоненти, що відповідають як фізіологічній активності, так і повільнішим процесам, пов’язаним із дрейфом. Крім того, вчений спостерігав імпульси, що нагадують високоамплітудні потенціали дії та нейроподібні послідовності імпульсів.

Цікаво, що деякі електричні хвилі моху були швидкими, тоді як інші коливалися повільно й хвилеподібно. Вони, як правило, поширювалися по всій поверхні моху, а не обмежувалися певною ділянкою, і дотримувалися певних закономірностей у різних часових масштабах. Як наслідок, Адамацкі вважає, що мох, ймовірно, поводиться як динамічна, взаємопов’язана система, а не як сукупність незалежних клітин.

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