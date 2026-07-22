Серийных пожирателей океана впервые засняли под водой: раскрыты секреты самых больших рыб (видео)

Ученые впервые "поплавали" вместе с самыми крупными рыбами в океане, наблюдая за их невиданными ранее способами поедания планктона.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов. Некоторые из них невероятно огромны, но мы все еще мало знаем об их поведении под водой. В новом исследовании ученые прикрепили камеры к самым большим рыбам в океане — в результате удалось раскрыть несколько секретов гигантов, пишет IFLScience.

В новом исследовании австралийским ученым удалось прикрепить подводные камеры к бокам пяти китовых акул, которые считаются самыми крупными рыбами в океане. Эти видео показали, чем занимаются эти океанские гиганты, когда скрываются в глубинах океана.

Ученые обнаружили, что эти огромные животные демонстрируют целый ряд ранее неизвестных моделей поведения. Например, исследователи зафиксировали довольно знакомое поведение, описанное как "медленное скольжение во время кормления", когда они просто опускаются на дно океана с открытыми ртами, позволяя пище пассивно попадать им в пасть.

Відео дня

Считается, что эти кадры дают исследователям наилучшее на сегодняшний день представление о скрытой жизни этих огромных рыб. Отметим, что большая часть о китовых акулах была получена учеными либо путем подводного плавания с этими гигантскими рыбами, либо путем прямого наблюдения с лодок. Простыми словами, ранее ученым удавалось наблюдать за животными лишь тогда, когда они лениво скользят по поверхности океана, используя свои огромные пасти для поглощения планктона.

Оказалось, что мы многое упускали из виду. В ходе нового исследования австралийские ученые прикрепили к акулам вокруг рифа Нингалу в Австралии. В результате ученым удалось описать 36 типов поведения китовых акул; треть из них была связана с кормлением.

По словам соавтора исследования, аспирантки Австралийского института морских наук и Университета Мердока, Кристин Барри, ранее они с коллегами не подозревали, что китовые акулы используют так много способов питания в сравнении с другими крупными фильтраторами.

В ходе исследования ученые обнаружили 12 способов питания, при этом 6 из них оказались совершенно новыми для науки. Рыбы не только скользят по поверхности и тонут с широко открытыми ртами, но и плывут прямо ко дну с открытыми ртами, извиваясь телом, питаясь на поверхности. В результате ученые назвали китовых акул "серийными пожирателями".

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