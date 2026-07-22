Серійних хижаків океану вперше зняли під водою: розкрито таємниці найбільших риб (відео)

Вчені вперше "поплавали" разом із найбільшими рибами в океані, спостерігаючи за їхніми раніше небаченими способами поїдання планктону.

Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості видів. Деякі з них неймовірно великі, але ми досі мало знаємо про їхню поведінку під водою. У новому дослідженні вчені прикріпили камери до найбільших риб в океані — у результаті вдалося розкрити кілька секретів гігантів, пише IFLScience.

У новому дослідженні австралійським вченим вдалося прикріпити підводні камери до боків п’яти китових акул, які вважаються найбільшими рибами в океані. Ці відео показали, чим займаються ці океанські гіганти, коли ховаються в глибинах океану.

Вчені виявили, що ці величезні тварини демонструють цілу низку раніше невідомих моделей поведінки. Наприклад, дослідники зафіксували досить звичну поведінку, описану як "повільне ковзання під час годування", коли вони просто опускаються на дно океану з відкритими ротами, дозволяючи їжі пасивно потрапляти їм у пащу.

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Вважається, що ці кадри дають дослідникам найкраще на сьогодні уявлення про приховане життя цих величезних риб. Зазначимо, що більшість даних про китових акул була отримана вченими або шляхом підводного плавання з цими гігантськими рибами, або шляхом безпосереднього спостереження з човнів. Простіше кажучи, раніше вченим вдавалося спостерігати за тваринами лише тоді, коли вони ліниво ковзають по поверхні океану, використовуючи свої величезні пащі для поглинання планктону.

Виявилося, що ми багато чого не брали до уваги. У ході нового дослідження австралійські вчені встановили пристрої для спостереження на акулах навколо рифу Нінгалу в Австралії. У результаті вченим вдалося описати 36 типів поведінки китових акул; третина з них була пов’язана з харчуванням.

За словами співавторки дослідження, аспірантки Австралійського інституту морських наук та Університету Мердока Крістін Баррі, раніше вони з колегами й не підозрювали, що китові акули використовують так багато способів харчування порівняно з іншими великими фільтраторами.

У ході дослідження вчені виявили 12 способів харчування, причому 6 із них виявилися абсолютно новими для науки. Риби не тільки ковзають по поверхні й тонуть із широко відкритими ротами, а й пливуть прямо до дна з відкритими ротами, звиваючись тілом, харчуючись на поверхні. У результаті вчені назвали китових акул "серійними пожирачами".

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