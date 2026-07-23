Косатки розривають на шматки гігантську рибу в океані: з якою швидкістю хижак врізається у здобич
Дослідники зачаровані тим, з якою швидкістю косатки врізаються у гігантських сонячних окунів в океані — риба буквально розлітається на шматки.
Косатки (Orcinus orca) — хижаки вищого порядку, які вже відомі своїми складними та ефективними стратегіями полювання: від створення хвиль для змивання тюленів з крижин до хірургічного видалення соковитої печінки у грізних білих акул, пише Science Alert.
Тепер вчені зафіксували, що в Каліфорнійській затоці косатки використовують свою величезну силу та хитрість для нового дивного заняття: хижаки розвивають неймовірну швидкість, а потім врізаються в гігантських сонячних окунів, розбиваючи їх на друзки.
За словами морського біолога Еріка Ігуера Ріваса з організації Conexiones Terramar, він уперше став свідком такої поведінки у грудні 2021 року. Ще тоді вчений зрозумів, що став свідком чогось надзвичайно незвичайного через масштаб руйнування тканин.
Цікаво, що така поведінка не була поодиноким випадком. Відтоді подібну поведінку було зафіксовано щонайменше ще двічі — у 2024 та 2025 роках, що дало змогу вченим детально її проаналізувати.
У результаті вченим вдалося розкрити високоскоординовану схему, яка породжує більше запитань, ніж дає відповідей — вчені не могли зрозуміти, якого ефекту намагаються досягти косатки. За словами вчених, зустрічі косаток відбувалися за одним і тим самим сценарієм: зграя косаток наближається до острохвостої риби-місяця (Masturus lanceolatus), або сонячної риби, яка просто відпочиває в океані. Один із хижаків хапає сонячного окуня, знерухомлюючи його, а інша косатка відпливає, щоб набрати швидкість, і врізається в гігантську рибу, розриваючи її на шматки. В одному з випадків вчені також спостерігали, як одна молода косатка поїдала шматки місячної риби.
Ще дивнішим видається те, що цей неймовірний удар зовсім не вбиває рибу-місяць. Спочатку, поглянувши на ситуацію, здається, що риба просто не зможе пережити такого зіткнення. Однак більш детальний аналіз показав, що насправді риба-місяць була мертва ще до удару — її багаті на поживні речовини внутрішні органи були видалені ще до удару. У результаті вчені дійшли висновку, що удар, ймовірно, використовується для того, щоб розбити здобич на шматки розміром з укус.
Але навіщо витрачати стільки енергії на подрібнення вже мертвої здобичі? Частково відповідь може полягати у своєрідній будові гострохвостої риби-місяця. Відомо, що сонячні окуні — легка здобич, оскільки риби-місяці повільні й великі, і не становлять небезпеки для косаток. Але їхні тіла надзвичайно важко розірвати.
Справа в тому, що шкіру риби-сонця просто неможливо розірвати, оскільки це неймовірно щільний, просочений водою щит із колагену. Отже, замість того, щоб використовувати натяг для розриву, косатки використовують величезну кінетичну енергію.
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