Косатки розривають на шматки гігантську рибу в океані: з якою швидкістю хижак врізається у здобич

Дослідники зачаровані тим, з якою швидкістю косатки врізаються у гігантських сонячних окунів в океані — риба буквально розлітається на шматки.

Косатки (Orcinus orca) — хижаки вищого порядку, які вже відомі своїми складними та ефективними стратегіями полювання: від створення хвиль для змивання тюленів з крижин до хірургічного видалення соковитої печінки у грізних білих акул, пише Science Alert.

Тепер вчені зафіксували, що в Каліфорнійській затоці косатки використовують свою величезну силу та хитрість для нового дивного заняття: хижаки розвивають неймовірну швидкість, а потім врізаються в гігантських сонячних окунів, розбиваючи їх на друзки.

За словами морського біолога Еріка Ігуера Ріваса з організації Conexiones Terramar, він уперше став свідком такої поведінки у грудні 2021 року. Ще тоді вчений зрозумів, що став свідком чогось надзвичайно незвичайного через масштаб руйнування тканин.

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Перша подія була зафіксована 29 липня 2024 року Фото: Frontiers in Ethology

Цікаво, що така поведінка не була поодиноким випадком. Відтоді подібну поведінку було зафіксовано щонайменше ще двічі — у 2024 та 2025 роках, що дало змогу вченим детально її проаналізувати.

У результаті вченим вдалося розкрити високоскоординовану схему, яка породжує більше запитань, ніж дає відповідей — вчені не могли зрозуміти, якого ефекту намагаються досягти косатки. За словами вчених, зустрічі косаток відбувалися за одним і тим самим сценарієм: зграя косаток наближається до острохвостої риби-місяця (Masturus lanceolatus), або сонячної риби, яка просто відпочиває в океані. Один із хижаків хапає сонячного окуня, знерухомлюючи його, а інша косатка відпливає, щоб набрати швидкість, і врізається в гігантську рибу, розриваючи її на шматки. В одному з випадків вчені також спостерігали, як одна молода косатка поїдала шматки місячної риби.

Ще дивнішим видається те, що цей неймовірний удар зовсім не вбиває рибу-місяць. Спочатку, поглянувши на ситуацію, здається, що риба просто не зможе пережити такого зіткнення. Однак більш детальний аналіз показав, що насправді риба-місяць була мертва ще до удару — її багаті на поживні речовини внутрішні органи були видалені ще до удару. У результаті вчені дійшли висновку, що удар, ймовірно, використовується для того, щоб розбити здобич на шматки розміром з укус.

Але навіщо витрачати стільки енергії на подрібнення вже мертвої здобичі? Частково відповідь може полягати у своєрідній будові гострохвостої риби-місяця. Відомо, що сонячні окуні — легка здобич, оскільки риби-місяці повільні й великі, і не становлять небезпеки для косаток. Але їхні тіла надзвичайно важко розірвати.

Справа в тому, що шкіру риби-сонця просто неможливо розірвати, оскільки це неймовірно щільний, просочений водою щит із колагену. Отже, замість того, щоб використовувати натяг для розриву, косатки використовують величезну кінетичну енергію.

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