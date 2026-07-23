Их редко встретишь в океане: названы морские гиганты, которых люди почти полностью истребили (фото)

Китобойный промысел унес жизни сотен тысяч китов по всему миру — некоторые из видов оказались в шаге от полного исчезновения. К счастью, в 1986 году преследования гигантов наконец прекратились. С тех пор мы и отмечаем Всемирный день китов и дельфинов.

23 июля — Всемирный день китов и дельфинов. Этот день учредили в 1986 году, когда вступил в силу запрет Международной китобойной комиссии на добычу китов: охоту на морских гигантов ради мяса и жира наконец остановили по всему миру, чтобы защитить морских млекопитающих и напомнить людям о проблемах, с которыми они сталкиваются.

Главная цель запрета китобойного промысла — остановить вымирание редких видов и прекратить ловлю, угрожающую выживанию животных. Наиболее пострадавшими от китобойного промысла считаются три вида:

синие киты;

гладкие киты;

горбатые киты.

Известно, что за время действия запрета популяциям некоторых видов, в том числе горбатых и серых китов, все же начали восстанавливаться. Однако гладкие и синие киты все еще встречаются в океане чрезвычайно редко — несмотря на огромные размеры гигантов, ученые все еще фиксируют ограниченное количество особей в популяциях.

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По словам ученых, несмотря на глобальный статус моратория, массовый вылов морских гигантов все еще продолжается в некоторых регионах из-за юридических лазеек и официальных отказов соблюдать правила. Например:

Норвегия официально выступает против моратория и продолжает коммерческий промысел малых полосатиков в своих водах;

Исландия на время прекращала охоту, но позже вернулась к ней, использовав внутренние квоты на финвалов и полосатиков;

Японии удавалось обходить запрет, оформляя вылов как научные исследования. Более того, в 2019 году страна официально вышла из Международной китобойной комиссии, чтобы возобновить коммерческий промысел;

охота также разрешена коренными народам на Чукотке, РФ; в Гренландии; Дания, на Аляске, США, а также в некоторых других регионах.

Ко Всемирному дню дельфинов и китов Фокус собрал интересные факты о трех видах, которые больше всего пострадали от рук людей во времена коммерческого китобойного промысла.

Китобойный промысел унес жизни сотен тысяч китов по всему миру Фото: Wikipedia

Синий кит

Синие киты — самые большие млекопитающие на Земле, которые сильнее всех пострадали от китобойного промысла. Гигантские размеры этих животных, по сути, сделали их самой ценной добычей для китобоев. В период промышленного вылова вид оказался на грани полного, безвозвратного исчезновения.

До конца 19 века синие киты оставались в относительной безопасности: огромные размеры и высокая скорость позволяли гигантам легко топить деревянные лодки и уходить на глубину. Однако с развитием технологий ситуация кардинально изменилась. Изобретение норвежцем Свеном Фойном пушки, стреляющей разрывными гарпунами, лишило синих китов их главного преимущества — скорости.

По словам ученых, основной удар приелся на антартические воды: только в 20 веке китобои уничтожили в этих водах около 350 000 синих китов; по всему миру количество погибших китов достигло 380 000. В результате, уже к 1960-м годам от некогда процветающей популяции синих китов осталось лишь менее 1% особей.

К счастью, Международная китобойная комиссия осознала масштаб экологической катастрофы, а потому в 1966 году был введен полный заперт охоты на синих китов. Отметим, что запрет был введен на два десятилетия раньше, чем был введен общий мораторий.

Сегодня синий кит защищен законами всех стран мира, и его целенаправленный коммерческий вылов полностью прекращен. Увы, восстановление популяции продвигается крайне медленно — одной из причин является долгий цикл размножения синих китов.

Согласно оценкам ученых, сегодня в Мировом океане насчитывается от 10 000 до 25 000 синих китов. Для сравнения, это лишь 3-11% от былой популяции. Отметим, что сегодня синим китам больше не угрожает китобойный промысел, но гиганты массово гибнут из-за столкновений с крупными морскими судами, запутываются в рыболовных снастях, а также страдают из-за нехватки криля.

Синие киты — самые крупные животные в мире Фото: New England Aquarium

Горбатый кит

Горбатые киты считаются одним из трех видов, которые больше остальных пострадали от промышленного китобойного промысла. Однако сегодня они также являются одним из самых успешных примеров спасения дикой природы в истории человечества. Избавившись от угрозы полного истребления китобоями, этот вид смог восстановить свою численность практически до первоначального уровня.

Горбатые киты, также известные как горбачи, были идеальной мишенью для китобоев. Дело в том, что морские гиганты обитают близко к берегам, медленно плавают и держатся на поверхности после гибели из-за толстого слоя подкожного жира.

По словам ученых, до начала массовой охоты в мировом океане обитало около 125 000 — 150 000 горбачей, но уже к 1960-м годам китобои уничтожили более 95% мировой популяции. Предполагается, что к моменту запрета китобойного промысла в океане осталось лишь около 5000 особей. Например, в Северной Атлантике популяция горбачей сократилась от исходных 15 00 особей всего до 700 горбатых китов. В Южной Атлантике уцелеть удалось лишь 440 китам.

К счастью, в 1963 году Международная китобойная комиссия запретила коммерческий китобойный промысел в Южном полушарии, а в 1966 году запрет распространился на весь мир. Отметим, что это произошло за 20 лет до глобального моратория на китобойный промысел.

Исследователи считают, что именно благодаря раннему запрету популяции горбатых китов удалось восстановиться быстрее других крупных сородичей. Сегодня, по оценкам экспертов, в мировом океане обитает около 135 000 горбатых китов. При этом популяции Южной Атлантики удалось почти полностью вернуться к показателям до коммерческого китобойного промысла.

Увы, подобно другим морским обитателям, горбатые киты сегодня сталкиваются с рядом других проблем, в том числе:

столкновения с крупными судами;

рыболовные сети;

резкое сокращение добычи.

Горбатые киты считаются одним из трех видов, которые больше остальных пострадали от промышленного китобойного промысла Фото: Shutterstock

Гладкий кит

Гладкие киты — главные жертвы и символы трагедии китобойного промысла, поскольку этим морским гигантам так и не удалось оправиться после массового вылова. Исследователи отмечают, что представители этого вида пострадали раньше и сильнее других видов: их уничтожение началось еще в Средние века.

Китобои называли гладких китов right whales, то есть «правильными китами», поскольку именно эти морские гиганты стали идеальной мишенью для убийства. Дело в том, что эти морские гиганты обладали биологическими особенностями, которые сделали их легкой мишенью задолго до появления паровых судов и разрывных гарпунов. Еще одним фактором является большое количество подкожного жира — он составляет около 40% общего веса животных. Из-за этого убитый гладкий кит не тонет в воде, а потому охотникам было просто буксировать его к берегу на обычных деревянных лодках. Киты также обитают близко к побережью и относительно медленно передвигаются. Также известно, что длинный и гибкий китовый ус ценился на вес золота и массово использовался в промышленности.

В отличие от синих китов, и тем более горбачей, популяция гладких китов до сих пор находится в шаге от полного исчезновения.

Отметим, что семейство гладких китов представлено тремя основными видами:

североатлантические гладкие киты — одни из самых редких в мире, всего около 384 особей;

японский (северотихоокеанский) гладкий кит — в мире осталось лишь от 200 до 400 особей;

южный гладкий кит — вид, которому отдается восстанавливаться быстрее своих сородичей, в Южном полушарии живет от 11 000 до 13 000 особей.

Прошло почти 100 лет, но гладким китам так и не удалось восстановиться Фото: NOAA

Официальный запрет на охоту за гладкими китами ввела Лига Наций в 1935 году — они стали первыми в мире китами, получившими международную юридическую защиту. Впрочем, несмотря на почти 100-летний запрет охоты, гладким китам так и не удается восстановиться. Сегодня гладкие киты постоянно запутываются в сетях и страдают от столкновений с кораблями.