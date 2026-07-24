Ніби прибули з іншої планети: як кашалоти нерухомо зависають в океані під час сну

Дослідники розкрили секрет того, як кашалотам вдається підтримувати нейтральну плавучість під час сну.

Океан покриває більшу частину планети і є домівкою для найбільших тварин у світі — китів. Ці тварини дивують вчених не лише своїми розмірами, а й поведінкою: наприклад, кашалоти нерухомо зависають у товщі води під час сну. Але як їм це вдається? Вчені розкрили цю таємницю, пише IFLScience.

Нерухомо завислі у безкрайній блакиті океану, сплячі кашалоти виглядають так, ніби прибули з іншої планети. І тепер вчені з’ясували, як їм це вдається. Попередні дослідження дельфінів і морських свиней показали, що деякі китоподібні — група, до якої входять кити й дельфіни — сплять, використовуючи лише одну півкулю мозку за раз, що відоме як однопівкульний сон. Це дозволяє їм продовжувати рухатися й дихати під водою.

Відео дня

Про те, як сплять різні види китів, відомо небагато. Раніше вчені помітили, що деякі з цих морських гігантів буквально завмирають, дрейфуючи, проте звичка кашалота спати вертикально, спрямувавши голову до поверхні, є унікальною.

За словами професора Патріка Міллера з Університету Сент-Ендрюс у Шотландії, така поведінка кашалотів пов’язана з незвичайною формою їхніх голів. Зазначимо, що кашалоти отримали свою назву через велику кількість спермацетового масла, що міститься в їхній голові. Оскільки ця олія менш щільна, ніж у інших частинах тіла, це змушує кашалотів пасивно повертатися у товщі води вертикально головою вгору — саме це й спостерігається, коли кити сплять.

Відомо, що кашалоти здатні нерухомо зависати у воді до 20 хвилин за раз під час цих занурень. Але мало що відомо про те, як їм це вдається. У новому дослідженні вчені спробували з’ясувати, як їм це вдається.

З огляду на те, наскільки нерухомими є кашалоти та як мало вони реагують під час цих занурень у стані спокою, вчені вважають, що кити сплять, задіюючи обидві півкулі мозку одночасно. Але такий сон створює проблему. Навіть якщо кит лише трохи піднімається в товщі води, повітря в його легенях розширюватиметься у міру зниження тиску. Це змушує його трохи піднятися, створюючи своєрідну петлю зворотного зв’язку, яка підштовхне його до поверхні.

Як же кити запобігають цьому? У новому дослідженні вчені прикріпили присоски до боків 42 кашалотів, що мешкають біля норвезького узбережжя. У результаті їм вдалося записати не тільки рухи китоподібних, а й звуки, які вони видають. Мітки фіксували положення китів у воді, коли вони піднімалися й опускалися, а також звук газів, що випускалися ними через дихальні отвори.

Результати свідчать про те, що під час сну кашалоти випускають гази до 11 разів за одне занурення — це дозволяє їм підтримувати нейтральну плавучість. Простіше кажучи, рухаючись до поверхні, вони "досить регулярно" випускають невелику кількість повітря, що дозволяє їм знову зануритися.

Інші новини науки