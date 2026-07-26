Вчені виявили дивовижну морську тварину там, де її ніколи раніше не бачили (відео)

Морські біологи вперше спостерігали арктичного кальмара Rossia moelleri у північній Атлантиці. Також вперше вчені побачили самку з відкладеними яйцями.

Вчені за допомогою дистанційно керованого підводного апарата вперше виявили арктичного кальмара Rossia moelleri у водах Гренландського національного парку. Раніше цього головоногого молюска тут ніколи не бачили. Також з’ясувалося, що це самка, яка до того ж відклала кілька десятків яєць у холодних водах регіону. Дослідження опубліковано в журналі Polar Biology, пише IFLScience.

Гренландський національний парк — це найпівнічніший і найбільший національний парк у світі. Але водночас він є одним із найменш вивчених з біологічної точки зору морських регіонів Арктики.

Вчені виявили самку арктичного кальмара Rossia moelleri з кількома десятками відкладених яєць на глибині 50 метрів у воді з температурою близько мінус 1,6 градуса за Цельсієм. Згідно з дослідженням, це відкриття є прямим доказом активного розмноження головоногих молюсків у холодних арктичних водах. Також воно свідчить про те, що морські мешканці є дуже стійкими до морозних умов.

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Rossia moelleri — це найбільший і найбільш пристосований до холоду вид арктичних кальмарів Фото: IFLS

Головоногі молюски, такі як кальмари, чутливі до змін навколишнього середовища та відіграють важливу роль в екосистемі. Rossia moelleri — це найбільший і найбільш пристосований до холоду вид арктичних кальмарів. Хоча це хижаки, ці кальмари займають проміжне місце в морському харчовому ланцюгу.

Вчені виявили самку арктичного кальмара Rossia moelleri з кількома десятками відкладених яєць на глибині 50 метрів у воді з температурою близько мінус 1,6 градуса за Цельсієм Фото: IFLS

Арктичні кальмари живуть недовго, і вони особливо чутливі до зміни клімату. За словами вчених, розуміння біорізноманіття в цьому регіоні має вирішальне значення для розуміння функціонування екосистем та їхньої стійкості в умовах прискореної зміни клімату. Це дослідження дає важливу основу для відстеження екологічних змін у Арктиці, яка швидко нагрівається.

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