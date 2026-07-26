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Вчені виявили дивовижну морську тварину там, де її ніколи раніше не бачили (відео)

Вчені виявили дивовижну морську істоту там, де її ніколи раніше не бачили
Вчені виявили дивовижну морську істоту там, де її ніколи раніше не бачили | Фото: IFLS

Морські біологи вперше спостерігали арктичного кальмара Rossia moelleri у північній Атлантиці. Також вперше вчені побачили самку з відкладеними яйцями.

Вчені за допомогою дистанційно керованого підводного апарата вперше виявили арктичного кальмара Rossia moelleri у водах Гренландського національного парку. Раніше цього головоногого молюска тут ніколи не бачили. Також з’ясувалося, що це самка, яка до того ж відклала кілька десятків яєць у холодних водах регіону. Дослідження опубліковано в журналі Polar Biology, пише IFLScience.

Гренландський національний парк — це найпівнічніший і найбільший національний парк у світі. Але водночас він є одним із найменш вивчених з біологічної точки зору морських регіонів Арктики.

Вчені виявили самку арктичного кальмара Rossia moelleri з кількома десятками відкладених яєць на глибині 50 метрів у воді з температурою близько мінус 1,6 градуса за Цельсієм. Згідно з дослідженням, це відкриття є прямим доказом активного розмноження головоногих молюсків у холодних арктичних водах. Також воно свідчить про те, що морські мешканці є дуже стійкими до морозних умов.

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Вчені виявили дивовижну морську істоту там, де її ніколи раніше не бачили
Rossia moelleri — це найбільший і найбільш пристосований до холоду вид арктичних кальмарів
Фото: IFLS

Головоногі молюски, такі як кальмари, чутливі до змін навколишнього середовища та відіграють важливу роль в екосистемі. Rossia moelleri — це найбільший і найбільш пристосований до холоду вид арктичних кальмарів. Хоча це хижаки, ці кальмари займають проміжне місце в морському харчовому ланцюгу.

Вчені виявили дивовижну морську істоту там, де її ніколи раніше не бачили
Вчені виявили самку арктичного кальмара Rossia moelleri з кількома десятками відкладених яєць на глибині 50 метрів у воді з температурою близько мінус 1,6 градуса за Цельсієм
Фото: IFLS

Арктичні кальмари живуть недовго, і вони особливо чутливі до зміни клімату. За словами вчених, розуміння біорізноманіття в цьому регіоні має вирішальне значення для розуміння функціонування екосистем та їхньої стійкості в умовах прискореної зміни клімату. Це дослідження дає важливу основу для відстеження екологічних змін у Арктиці, яка швидко нагрівається.

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