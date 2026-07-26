Астрономи вперше виявили антиматерію за межами Чумацького Шляху: не така, як вважалося (фото)

Нове відкриття змінює уявлення про антиматерію в нашій галактиці.

Протягом десятиліть астрономи ламали голову над величезною кількістю частинок антиматерії, або позитронів, які стикаються з електронами й анігілюють (знищуються), випромінюючи гамма-випромінювання в центрі Чумацького Шляху. Проблема полягає в тому, що відомі джерела не можуть пояснити таку кількість антиматерії. Тепер же вчені вперше виявили гамма-випромінювання, що супроводжує анігіляцію матерії та антиматерії, за межами Чумацького Шляху. Результати дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише ScienceAlert.

Позитрони — це аналог електронів, але це частинка антиматерії. Коли позитрон і електрон стикаються, вони знищують одне одного й випромінюють гамма-випромінювання. Астрономи десятиліттями наносили на карту це випромінювання в Чумацькому Шляху, щоб виявити джерела анігіляції позитронів у нашій галактиці. Але виявилося, що позитронів, які анігілюють, набагато більше, ніж можуть пояснити відомі астрофізичні джерела.

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Автори нового дослідження використали дані космічного телескопа INTEGRAL, щоб скласти найдетальніші карти гамма-випромінювання Чумацького Шляху Фото: ScienceAlert

Автори нового дослідження використали дані космічного телескопа INTEGRAL, щоб скласти найдетальніші карти гамма-випромінювання Чумацького Шляху, коли помітили щось дивне. Вони виявили, що сигнали анігіляції антиматерії походять із величезної хмари водневого газу "Комплекс С", яка розташована поруч із нашою галактикою. Ще один сигнал було виявлено в Магеллановому Потоці — смузі газу, що тягнеться за Великим і Малим Магеллановими Хмарами, галактиками, які обертаються навколо Чумацького Шляху.

Потік Магеллана Фото: ScienceAlert

У жодному з цих регіонів не може існувати велика кількість позитронів, а отже, вони прибули туди з Чумацького Шляху. Але для анігіляції позитрони повинні рухатися повільно, а отже, вони не могли покинути нашу галактику. Це означає, що існують позитрони з вищою енергією, які залишають Чумацький Шлях і там сповільнюються, що, на думку вчених, є несподіваним.

Це означає, що деякі позитрони можуть відлітати далеко за межі Чумацького Шляху, перш ніж анігілювати. Якщо це правда, то це означає, що Чумацький Шлях виробляє значно більше антиматерії, ніж вважалося раніше.

Чумацький Шлях може генерувати 100 тредецильйонів (одиниця з 42 нулями) позитронів за секунду, що в 2–3 рази перевищує попередні оцінки.

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