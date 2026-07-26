Астрономы впервые обнаружили антиматерию вне Млечного Пути: не такая, как считалось (фото)

Новое открытие меняет представление об антиматерии в нашей галактике.

На протяжении десятилетий астрономы ломали голову над огромным количеством частиц антиматерии, или позитронов, которые сталкиваются с электронами и аннигилируют (уничтожаются), выпуская гамма-излучение в центре Млечного Пути. Проблема в том, что известные источники не могут объяснить такое количество антиматерии. Теперь же ученые впервые обнаружили гамма-излучение, сопровождающее аннигиляцию материи и антиматерии, за пределами Млечного пути. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет ScienceAlert.

Позитроны — это аналог электронов, но это частица антиматерии. Когда позитрон и электрон встречаются, они уничтожают друг друга и выпускают гамма-излучение. Астрономы десятилетиями наносили на карту это излучение в Млечном Пути, чтобы выявить источники аннигиляции позитронов в нашей галактике. Но оказалось, что аннигилирующих позитронов гораздо больше, чем могут объяснить известные астрофизические источники.

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Авторы нового исследования использовали данные космического телескопа INTEGRAL, чтобы составить самые подробные карты гамма-излучения Млечного Пути Фото: ScienceAlert

Авторы нового исследования использовали данные космического телескопа INTEGRAL, чтобы составить самые подробные карты гамма-излучения Млечного Пути, когда заметили нечто странное. Они обнаружили, что сигналы аннигиляции антиматерии исходят из огромного облака водородного газа Комплекс С, который находится рядом с нашей галактикой. Еще один сигнал был обнаружен в Магеллановом Потоке, полосе из газа, которая следует за Большим и Малым Магеллановыми Облаками, галактиками, которые вращаются вокруг Млечного Пути.

Магелланов Поток Фото: ScienceAlert

Ни в одном из этих регионов не может существовать много позитронов, а значит они прибыли туда из Млечного Пути. Но для аннигиляции позитроны должны двигаться медленно, а значит они не могли покинуть нашу галактику. Это означает, что существуют позитроны, обладающие более высокой энергией, которые покидают Млечный Путь и там замедляются, что неожиданно, говорят ученые.

Это значит, что некоторые позитроны могут улетать далеко за пределы Млечного Пути, прежде чем аннигилировать. Если это правда, то это означает, что Млечный Путь производит значительно больше антиматерии, чем считалось.

Млечный Путь может производить 100 тредециллионов (единица с 42 нулями) позитронов в секунду, что в 2-3 раза выше, чем прошлые оценки.

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