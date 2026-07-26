Ученые обнаружили удивительное морское животное там, где его никогда не видели (видео)

Морские биологи впервые наблюдали арктического кальмара Rossia moelleri в северной Атлантике. Также впервые ученые увидели самку с отложенными яйцами.

Ученые с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата впервые обнаружили арктического кальмара Rossia moelleri в водах Гренландского национального парка. Раньше этого головоногого моллюска здесь никогда не видели. Также выяснилось, что это самка, которая к тому же отложила несколько десятков яиц в холодных водах региона. Исследование опубликовано в журнале Polar Biology, пишет IFLScience.

Гренландский национальный парк – это самый северный и самый большой национальный парк в мире. Но в то же время он является одним из наименее изученных с биологической точки зрения морских регионов Арктики.

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Ученые обнаружили самку арктического кальмара Rossia moelleri с несколькими десятками отложенных яиц на глубине 50 метров в воде с температурой около минус 1,6 градуса по Цельсию. Согласно исследованию, данное открытие является прямым доказательством активного размножения головоногих моллюсков в холодных арктических водах. Также оно показывает, что морские обитатели являются очень устойчивыми к морозным условиям.

Rossia moelleri – это самый крупный и наиболее приспособленный к холоду из видов арктических кальмаров Фото: IFLS

Головоногие моллюски, такие как кальмары, чувствительны к изменениям окружающей среды и играют важную роль в экосистеме. Rossia moelleri – это самый крупный и наиболее приспособленный к холоду из видов арктических кальмаров. Хотя это хищники, эти кальмары занимают среднее положение в морской пищевой цепи.

Ученые обнаружили самку арктического кальмара Rossia moelleri с несколькими десятками отложенных яиц на глубине 50 метров в воде с температурой около минус 1,6 градуса по Цельсию Фото: IFLS

Арктические кальмары живут недолго, и они особенно чувствительны к изменению климата. По словам ученых, понимание биоразнообразия в этом регионе имеет решающее значение для понимания функционирования экосистем и их устойчивости в условиях ускоряющегося изменения климата. Это исследование дает важную основу для отслеживания экологических изменений в быстро нагревающейся Арктике.

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