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Ученые обнаружили удивительное морское животное там, где его никогда не видели (видео)

Ученые обнаружили удивительное морское существо там, где его никогда не видели
Ученые обнаружили удивительное морское существо там, где его никогда не видели | Фото: IFLS

Морские биологи впервые наблюдали арктического кальмара Rossia moelleri в северной Атлантике. Также впервые ученые увидели самку с отложенными яйцами.

Ученые с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата впервые обнаружили арктического кальмара Rossia moelleri в водах Гренландского национального парка. Раньше этого головоногого моллюска здесь никогда не видели. Также выяснилось, что это самка, которая к тому же отложила несколько десятков яиц в холодных водах региона. Исследование опубликовано в журнале Polar Biology, пишет IFLScience.

Гренландский национальный парк – это самый северный и самый большой национальный парк в мире. Но в то же время он является одним из наименее изученных с биологической точки зрения морских регионов Арктики.

Відео дня

Ученые обнаружили самку арктического кальмара Rossia moelleri с несколькими десятками отложенных яиц на глубине 50 метров в воде с температурой около минус 1,6 градуса по Цельсию. Согласно исследованию, данное открытие является прямым доказательством активного размножения головоногих моллюсков в холодных арктических водах. Также оно показывает, что морские обитатели являются очень устойчивыми к морозным условиям.

Ученые обнаружили удивительное морское существо там, где его никогда не видели
Rossia moelleri – это самый крупный и наиболее приспособленный к холоду из видов арктических кальмаров
Фото: IFLS

Головоногие моллюски, такие как кальмары, чувствительны к изменениям окружающей среды и играют важную роль в экосистеме. Rossia moelleri – это самый крупный и наиболее приспособленный к холоду из видов арктических кальмаров. Хотя это хищники, эти кальмары занимают среднее положение в морской пищевой цепи.

Ученые обнаружили удивительное морское существо там, где его никогда не видели
Ученые обнаружили самку арктического кальмара Rossia moelleri с несколькими десятками отложенных яиц на глубине 50 метров в воде с температурой около минус 1,6 градуса по Цельсию
Фото: IFLS

Арктические кальмары живут недолго, и они особенно чувствительны к изменению климата. По словам ученых, понимание биоразнообразия в этом регионе имеет решающее значение для понимания функционирования экосистем и их устойчивости в условиях ускоряющегося изменения климата. Это исследование дает важную основу для отслеживания экологических изменений в быстро нагревающейся Арктике.

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