Знайдено геніальний спосіб врятувати ґрунт від забруднення: новий метод до того ж є дешевшим

Дослідники несподівано знайшли геніальний спосіб видалення "вічних хімікатів" із забрудненого ґрунту — стверджується, що новий метод є дешевшим і ефективнішим за існуючі.

Щороку мільйони сухих метричних тонн біовідходів — матеріалу, що залишається після очищення муніципальних стічних вод — потрапляють у ґрунт. Протягом багатьох років ці біовідходи продавалися фермерам як натуральна альтернатива нафтохімічним добривам. Однак дослідження показують, що це також створює масштабну проблему, оскільки значна частина цього осаду забруднена ПФАС, або "вічними хімікатами", пише Science Alert.

За словами еколога Джейка Томпсона з Єльського університету, проблема "вічних хімікатів" особливо стосується дрібних фермерів, а також фермерів, які займаються органічним землеробством і використовували добрива з ПФАС до того, як про цю проблему стало відомо. У новому дослідженні Томпсон разом із колегами розробив новий метод очищення ґрунту, який не тільки усуне "вічні хімікати", але й, як стверджують автори, є дешевшим.

Відео дня

Зазначимо, що проблема "вічних хімікатів" полягає в тому, що вони не розкладаються швидко: вуглець-фторний ланцюг у ядрі цих молекул настільки міцний, що ПФАС, як очікується, зберігаються протягом тисяч років. Коли "вічні хімікати" потрапляють у ґрунт, вони накопичуються з роками, а потім можуть проникати у ґрунтові води та поглинатися рослинами. Далі ПФАС можуть циркулювати по харчовому ланцюгу. За словами вчених, це викликає занепокоєння, оскільки дедалі більше даних вказують на те, що вплив "вічних хімікатів" може виявитися шкідливим для життя.

Науці до кінця невідомо, який вплив ПФАС чинять на здоров’я людей, тварин та екосистеми загалом. Однак лабораторні тести та дослідження на тваринах вказують на те, що "вічні хімікати", ймовірно, відіграють роль у розвитку раку, а також спричиняють проблеми з репродуктивними функціями. Дослідження на людях також виявили зв’язок між ПФАС та виникненням деяких видів раку, серцево-судинних захворювань, розсіяного склерозу, а також проблем із фертильністю.

На жаль, очищення ґрунту від ПФАС є непростим завданням, а також досить дорогим. Втім, у новому дослідженні вчені розробили новий ефективний спосіб очищення ґрунту від "вічних хімікатів". Попередні розрахунки свідчать, що очищення одного гектара обійдеться приблизно в 29 000 доларів. Крім того, очікується, що новий метод також поліпшить стан ґрунту, тоді як існуючі методи, які передбачають виймання та "спалювання" ґрунту, видаляють верхній шар ґрунту та виділяють велику кількість вуглекислого газу.

Перший етап нового методу передбачає внесення подрібненої лужної породи на забруднені поля. Під час випробувань команда використовувала базальт, але вчені зазначають, що як альтернативу також можна використовувати вапняк.

Рослини, такі як конопля та багаторічні злаки, відомі своєю здатністю швидко накопичувати PFOS, вирощуються на забрудненому ґрунті, потім збираються та піддаються піролізу, в результаті чого утворюється біовугілля. Далі біовугілля повторно вноситься в ґрунт, що може сприяти іммобілізації залишкових ПФАС, тим самим зменшуючи їх потрапляння в кормові культури.

Інші новини науки