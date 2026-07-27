Опровергнут самый старый "лайфхак" со стаканом воды за едой: что выяснили ученые

Ученые выяснили, что употребление воды в середине приема пищи может не снижать количество съеденного, а увеличивать. Новое исследование опровергает устоявшийся “лайфхак” по снижению веса.

Долго время считалось, что небольшие глотки воды во время приема пищи помогают людям сокращать потребление калорий. Эксперты предполагали, что вода должна быстрее вызывать ощущение сытости, пишет Independent.

Но результаты нового исследования показывают, что такое предположение было неверным.

Более ранние исследования показали, что люди с ожирением тратили больше времени на питье во время еды, пили быстрее и распределяли глотки более равномерно в течение приема пищи по сравнению с более худыми людьми.

Теперь новое исследование показывает, что большее потребление воды связано с большим количеством съеденной пищи за один прием пищи, а не с меньшим.

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Исследователи из Корнельского университета обнаружили, что участники фактически потребляли примерно на 40 дополнительных граммов пищи, или почти на 50 калорий больше, на каждые дополнительные 100 мл выпитой воды.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Appetite, люди, которые чаще чередовали прием пищи и питье, также потребляли больше еды.

Ученые предполагают, что вода освежает вкусовые ощущения на языке и позволяет дольше сохранять приятные ощущения от еды, откладывая момент, когда хочется прекратить есть.

“Широко распространено мнение, что если мы пьем воду, она насыщает. Но вода быстро выводится из желудка, поэтому она, вероятно, не насыщает нас надолго”, — говорит автор исследования из Корнельского университета Пейдж Каннингем.

“Вместо этого вода может увеличить количество съедаемой пищи, обеспечивая смазку, которая может ускорить процесс еды, и предотвращая сухость во рту, что может продлить удовольствие от еды», — сказала доктор Каннингем.

В это же время ученые обнаружили, что люди, которые быстрее выпивали воду, действительно съедали менье еды.

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