Спростовано найстаріший "лайфхак" щодо склянки води під час їжі: що з"ясували вчені

Вчені з’ясували, що вживання води під час їжі може не зменшувати кількість спожитої їжі, а навпаки — збільшувати її. Нове дослідження спростовує відомий "лайфхак" щодо схуднення.

Довгий час вважалося, що невеликі ковтки води під час їжі допомагають людям зменшити споживання калорій. Експерти припускали, що вода має швидше викликати відчуття ситості, пише Independent.

Однак результати нового дослідження свідчать, що таке припущення було хибним.

Раніше проведені дослідження показали, що люди з ожирінням витрачали більше часу на пиття під час їжі, пили швидше та розподіляли ковтки більш рівномірно протягом прийому їжі порівняно з людьми, які мають меншу вагу.

Тепер нове дослідження показує, що більша кількість спожитої води пов’язана з більшою кількістю їжі, спожитої за один прийом, а не з меншою.

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Дослідники з Корнельського університету виявили, що учасники фактично споживали приблизно на 40 додаткових грамів їжі, або майже на 50 калорій більше, на кожні додаткові 100 мл випитої води.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Appetite, люди, які частіше чергували прийом їжі та напоїв, також споживали більше їжі.

Вчені припускають, що вода освіжає смакові відчуття на язику та дозволяє довше зберігати приємні відчуття від їжі, відтерміновуючи момент, коли хочеться припинити їсти.

"Широко поширена думка, що коли ми п’ємо воду, вона дарує відчуття ситості. Але вода швидко виводиться зі шлунка, тому, ймовірно, вона не забезпечує нам тривалого відчуття ситості", — каже авторка дослідження з Корнельського університету Пейдж Каннінгем.

"Натомість вода може збільшити кількість спожитої їжі, забезпечуючи змащення, яке може прискорити процес їжі, та запобігаючи сухості в роті, що може подовжити задоволення від їжі", — сказала доктор Каннінгем.

Водночас вчені виявили, що люди, які швидше випивали воду, дійсно з’їдали менше їжі.

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