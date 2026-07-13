Людський "ген ожиріння" ввели в картоплю: те, що сталося далі, здивувало усіх

Міжнародна група дослідників запропонувала незвичайну ідею, як пом’якшити наслідки голоду в умовах кліматичної кризи, що поглиблюється.

Щороку сотні тисяч людей помирають від голоду по всьому світу. На жаль, з огляду на посилення кліматичних змін, очікується, що ця цифра майже напевно зростатиме. У 2021 році міжнародна група вчених придумала незвичайний спосіб, як пом’якшити наслідки — вчені провели цікавий експеримент, пише IFLScience.

Вчені зрозуміли, що саме рослини відіграватимуть ключову роль у боротьбі зі зміною клімату, а тому світові необхідні сільськогосподарські культури, щоб прогодувати населення планети, яке постійно зростає. Планеті також знадобляться дерева та трави, щоб поглинати вуглець, знижувати температуру та рівень забруднення, збагачувати ґрунт і багато іншого.

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За словами співавтора проєкту, професора хімії Чиказького університету Чуана Хе, люди значною мірою залежать від рослин — від деревини та продуктів харчування до квітів і олії. Втім, існує проблема: люди вже вирощують усі ці рослини, і проблеми все ще досить очевидні — людству необхідно збільшити обсяги вирощування.

Простими словами, людям просто необхідні рослини, які не тільки дають більше їжі, але й є витривалішими та здатні протистояти глобальному потеплінню. Потрібна була одна дивна ідея, велика удача та деякі висновки з досліджень ожиріння у людей, щоб знайти спосіб втілити це в життя.

Попередні дослідження вже показали, що у світі існує особливий ген FTO, який відіграє безпосередню роль у схильності людей до набору ваги та ожиріння. Дослідники виявили, що наявність однієї копії цього гена збільшує ймовірність ожиріння приблизно на 30% порівняно з людьми, які не мають жодної копії. Якщо у вас дві копії, ймовірність надмірної ваги приблизно на 70% вища.

Однак FTO — не єдиний ген, що бере участь у розвитку ожиріння та метаболізмі. Вчені ідентифікували щонайменше 800 генів, і всі вони взаємодіють у складний спосіб у межах нашого геному. Дослідження також показали, що FTO діє особливо дивним чином: це був перший білок, виявлений у результаті видалення певної молекули мРНК, яка, судячи з усього, регулює метаболізм і ріст клітин. Варто зазначити, що цей ген також відсутній у рослинах.

У новому дослідженні вчені з Чикаго, Пекіна та Гуйчжоу поставили собі запитання: що буде, якщо ввести ген FTO в рослини? Вчені провели експеримент, у якому перенесли ген у рис. У лабораторних умовах ефект був негайним і вражаючим: трикратне збільшення врожайності порівняно з немодифікованими культурами рису. У польових умовах результати були меншими, але все ж значущими. Збільшення врожайності та біомаси приблизно на 50%.

Але навіть це ще не все. Рослини також стали краще фотосинтезувати, а їхні корені — довшими та стійкішими до посухи. Замість того, щоб знищити рослини, як можна було б очікувати від такого втручання в геном, додавання гена FTO, схоже, змусило їх рости набагато швидше, ніж зазвичай.

Такі ж неймовірні результати показав і експеримент із картоплею. Оскільки рис і картопля — абсолютно неспоріднені рослини, вчені вважають, що пересадка гена ожиріння ссавців, ймовірно, може стати універсальною стратегією. Подальші експерименти підтвердили це.

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