Розроблений NASA і охолоджує за 90 секунд: що не так із популярними пристроями, які рятують від спеки

Експерти попереджають, що підроблені кондиціонери вводять європейців в оману, обіцяючи майже миттєву прохолоду.

Європа переживає нову хвилю спеки, і тому багато людей відчайдушно шукають способи охолодитися, не витримуючи екстремальних температур. Однак експерти застерігають від купівлі портативних пристроїв, які, як стверджується, розроблені NASA і можуть охолодити кімнату всього за 90 секунд, пише Daily Mail.

Управління з питань рекламних стандартів (ASA) виявило, що деякі компанії спекулюють на попиті, перебільшуючи можливості техніки, аби привабити покупців. Наприклад, експерти виявили, що в деяких рекламних оголошеннях використовуються ролики, згенеровані штучним інтелектом. Йдеться про портативний кондиціонер, який нібито здатний миттєво знизити температуру, видаючи безперервний потік холодного повітря.

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У рекламі зазначено, що пристрій здатний охолодити кімнату з 34 °C до 17 °C менш ніж за дві хвилини. Однак користувачі, які придбали цей пристрій, стверджують, що він не ефективніший за дешевий вентилятор, який не здатний охолодити кімнату.

Експерти ASA заявляють, що, страждаючи від спеки, люди піддаються рекламі, яка звучить занадто добре, щоб бути правдою. Наприклад, у деяких рекламних оголошеннях стверджується, що пристрої були розроблені NASA або можуть охолодити досить великі приміщення за короткий проміжок часу. Крім того, у рекламних оголошеннях часто спотворюється інформація про те, скільки енергії споживає продукт і скільки грошей він може заощадити.

Деякі рекламні оголошення можуть стверджувати, що продукт розроблено з використанням "революційних технологій", а також містити фальшиві або оманливі відгуки покупців, які стверджують про виняткову продуктивність.

Інші тривожні ознаки, на які слід звернути увагу, включають драматичні передісторії, граматичні помилки або непослідовний брендинг.

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