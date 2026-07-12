Лосось із Тихого океану не може повернутися додому: який бар'єр не може подолати хижа риба

Нове дослідження показує, що, схоже, щось заважає лососю повернутися додому — риба не може подолати цю перешкоду.

Лососеві господарства відіграють непомітну, але важливу роль у відновленні рибних популяцій. Щороку лососеві ферми вирощують і випускають мільйони мальків лосося — ці зусилля допомагають відновити популяції лосося, що скорочуються, на північному заході Тихого океану. Але є проблема: риба, вирощена в рибогосподарствах, повертається з океану значно рідше, ніж дика, пише Earth.com.

У новому дослідженні, проведеному командою з Університету штату Вашингтон у Ванкувері, вчені виявили те, що частково може пояснити цей розрив. Результати вказують на те, що причина, ймовірно, криється в постійному шумі, характерному для життя в рибогосподарствах.

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Вчені виявили, що менше ніж один із 200 лососів, вирощених на фермах, повертається на нерест — це у рази менше, ніж у дикої риби. Дорослі особини, що повертаються, виконують основну функцію системи, оскільки вони дають початок наступному поколінню та забезпечують риболовлю як рибою, так і уловом.

Спостереження показують, що щось у житті риборозплідних господарств знижує шанси на виживання, коли риба потрапляє у відкриті води. Зростання, розмір мозку, органи чуття та поведінка риб можуть змінюватися таким чином, що це негативно позначається на виживаності. На жаль, раніше вчені не досліджували це питання.

Рибні господарства — це галасливі місця, де насоси, генератори та аератори працюють цілий день. Багато з них також розташовані поруч із дорогами, залізничними коліями або жвавими судноплавними каналами, що ще більше посилює шум. Тепер вчені вважають, що постійний шум з часом виснажує рибу. У деяких видів, як відомо, шум пошкоджує крихітні волоскові клітини внутрішнього вуха, погіршуючи слух, від якого риби залежать у дикій природі.

У ході дослідження вчені зосередилися на вивченні популяції чавичі в Національному рибогосподарстві Спрінг-Крік, що розташоване в нижній течії річки Колумбія. Ця ділянка розташована неподалік від залізничної лінії та державної автомагістралі, тому рівень фонового шуму там надзвичайно високий.

З 2022 року вчені поділяли мальків на три групи залежно від рівня шуму:

в одній використовувалася м’яка оббивка та звукоізоляція для забезпечення тиші;

у другій — білий шум подавався на рівні 150 децибелів, що наближається до максимального рівня шуму, який може створити діюче рибне господарство;

у третій групі підтримувався звичайний гул рибного господарства.

Перед випуском команда позначила понад 10 000 риб. Це дозволило їм згодом відстежити, до якої звукової групи належала кожна доросла особина, що повернулася.

Коли помічені особини почали повертатися додому, простежилася чітка закономірність: риба, вирощена в тиші, поверталася дещо частіше, ніж риба, вирощена в умовах звичайного шуму. Та сама риба, вирощена в тиші, поверталася майже вдвічі частіше, ніж риба, вирощена в умовах постійного білого шуму.

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