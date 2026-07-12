Лосось из Тихого океана не может вернуться домой: какой барьер не может преодолеть хищная рыба

Новое исследование показывает, что нечто, похоже, препятствует возвращению лосося домой — рыба не может преодолеть эту преграду.

Лососевые хозяйства играют незаметную, но важную роль в восстановлении рыбных популяций. Ежегодно лососевые фермы выращивают и выпускают миллионы мальков лосося — эти усилия помогают восстановить сокращающиеся популяции лосося на северо-западе Тихого океана. Но есть проблема: рыба, выращенная в рыбоводных хозяйствах, возвращается из океана значительно реже, чем дикая, пишет Earth.com.

В новом исследовании, проведенном командой из Университета штата Вашингтон в Ванкувере, ученые обнаружили то, что частично может объяснить этот разрыв. Результаты указывают на то, что причина, вероятно, кроется в постоянном шуме, характерном для жизни в рыбоводных хозяйствах.

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Ученые обнаружили, что менее одного из 200 лососей, выращенных на фермах, возвращается на нерест — это в разы меньше, чем у дикой рыбы. Возвращающиеся взрослые особи несут на себе основную цель системы, поскольку они дают начало следующему поколению и обеспечивают промыслом как рыбу, так и улов.

Наблюдения показывают, что нечто в жизни рыбоводных хозяйствах снижает шансы на выживание, когда она достигает открытой воды. Рост, размер мозга, органы чувств и поведение рыб могут меняться таким образом, что это негативно сказывается на выживаемости. Увы, ранее ученые не изучали этот вопрос.

Рыбоводные хозяйства — шумные места, где насосы, генераторы и аэраторы работают весь день. Многие из них также расположены рядом с дорогами, железнодорожными путями или оживленными судоходными каналами, что еще больше усиливает шум. Теперь ученые считают, что постоянный шум со временем изнашивает рыбу. У некоторых видов, как известно, шум повреждает крошечные волосковые клетки внутреннего уха, ухудшая слух, от которого рыбы зависят в дикой природе.

В ходе исследования ученые сосредоточились на изучении популяции чавыча в Национальном рыбоводном хозяйстве Спринг-Крик, на нижнем течении реки Колумбия. Этот участок расположен недалеко от железнодорожной линии и государственной автомагистрали, поэтому уровень фонового шума там необычно высок.

С 2022 года ученые разделяли мальков на три группы в зависимости от уровня шума:

в одной использовалась мягкая обивка и звукоизоляция для обеспечения тишины;

во второй — белый шум подавался на уровне 150 децибел, что близко к максимальному уровню шума, который может обеспечить работающее рыбоводное хозяйство;

в третьей группе поддерживался обычный гул рыбного хозяйства.

Перед выпуском команда пометила более 10 000 рыб. Это позволило им позже отследить, к какой звуковой группе принадлежала каждая вернувшаяся взрослая особь.

Когда помеченные особи начали возвращаться домой, сформировалась четкая закономерность: рыба, выращенная в тишине, возвращалась несколько чаще, чем рыба, выращенная в условиях обычного шума. Та же самая рыба, выращенная в тишине, возвращалась почти в два раза чаще, чем рыба, выращенная в условиях постоянного белого шума.

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