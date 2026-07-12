Разработан NASA и охладит за 90 секунд: что не так с популярными устройствами, спасающими от жары

Эксперты предупреждают, что поддельные кондиционеры вводят европейцев в заблуждение, обещая почти моментальную прохладу.

Европа переживает новую волну жары, а потому многие люди отчаянно ищут способы охладиться, не выдерживая экстремальных температур. Но эксперты предостерегают от покупки, портативных устройств, которые, как утверждается, разработаны NASA и могут охладить комнату всего за 90 секунд, пишет Daily Mail.

Управление по стандартам рекламы (ASA) обнаружило, что некоторые компании эксплуатируют спрос, преувеличивая возможности техники, чтобы заманить покупателей. Например, эксперты обнаружили, что некоторые объявления используют ролики, сгенерированные искусственным интеллектом. Речь идет о портативном кондиционере, который якобы способен мгновенно понизить температуру, выдавая непрерывный поток холодного воздуха.

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В объявлении значится, что устройство способно охладить комнату с 34°C до 17°C менее чем за две минуты. Однако пользователи, которые купили устройство, утверждают, что оно не более эффективно, чем дешевый вентилятор, не способный охладить комнату.

Эксперты ASA заявляют, что, изнывая от жары, люди поддаются рекламе, которая звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Например, некоторые объявления утверждают, что устройства были разработаны NASA или могут охладить довольно большие комнаты за короткий промежуток времени. Кроме того, в объявлениях часто искажается информация о том, сколько энергии потребляет продукт и сколько денег он может сэкономить.

Некоторые рекламные объявления могут утверждать о разработке с использованием "революционных технологий", а также содержать поддельные или вводящие в заблуждение отзывы покупателей, утверждающие об исключительной производительности.

Другие тревожные признаки, на которые следует обратить внимание, включают в себя драматичные предыстории, плохую грамматику или непоследовательный брендинг.

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