Досисторический солнцезащитный крем: как древние люди защищали кожу от солнца

Исследователи рассказали, как доисторическим людям удавалось защититься от солнечного излучения и болели ли они раком кожи.

С ростом заболеваемости раком кожи ежедневное использование солнцезащитного крема становится все более актуальным. Но как с этой проблемой справлялись наши далекие предки? Что делали древние люди, чтобы защитить себя от воздействия вредных ультрафиолетовых лучей и болели ли они раком кожи? Ученые ответили на эти вопросы, пишет IFLScience.

По словам ученых, по сути, древняя пигментация была таким себе естественны солнцезащитным кремом. До недавнего времени большинство людей, как известно, были темнокожими. Даже в Европе лишь в железном веке, начавшемся около 1200 года до нашей эры, стала распространенной более светлая пигментация.

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Известно, что темная кожа содержит больше меланина, который обеспечивает защиту от ультрафиолетового излучения. Однако, блокируя солнечные лучи, свет также снижает способность организма вырабатывать витамин D. Именно поэтому считается, что более светлая кожа развивалась медленно, по мере того как люди заселяли более северные широты, где недостаток солнечного света мог легко привести к дефициту витамина D у людей с избытком меланина.

Исследования показывают, что ранние люди эволюционировали в Африке и провели большую часть своей эволюционной истории на залитых солнцем саваннах. В результате популярная теория предполагает, что именно наследственная темная пигментация помогла нашим предкам выжить, защитить нас от рака кожи.

Однако исследование 2026 года оспаривает эту идею. В своей работе ученые проанализировали тенденции развития рака кожи среди людей англо-кельтского происхождения, проживающих в Австралии. Несмотря на недостаток меланина, представители этой популяции, как правило, не заболевают раком кожи до достижения репродуктивного возраста.

Результаты указывают на то, что более темная пигментация, вероятно, не развивалась как прямой ответ на угрозу рака кожи. Вместо этого, селективное давление, благоприятствующее высокому уровню меланина, может быть вызвано некоторыми другими вредными последствиями солнечного излучения. А именно: обезвоживание, приводящее к солнечным ожогам, и разрушению жизненно важных питательных веществ, поддерживающих развитие плода, таких как фолиевая кислота.

Ученые отмечают, что даже людям с темной кожей все же необходимо защититься от солнца, и одним из лучших натуральных солнцезащитных средств является охра — глинистый пигмент, содержащий оксид железа, который помогает рассеивать ультрафиолетовое излучение.

Эксперимент 2015 года показал, что более мелкозернистая охра имеет более высокий фактор защиты от солнца. Ученые обнаружили, что ранние Homo sapiens, жившие в знаменитой пещере Кафзе в Израиле, намеренно игнорировали местные источники охры и вместо этого импортировали более мелкозернистый сорт с расстояния более 60 километров. Исследователи предполагают, что древние люди, вероятно, знают о способности охры блокировать излучение.

К слову, даже сегодня в некоторых частях Африки охра все еще используется в качестве солнцезащитного средства. Археологические данные также свидетельствуют о том, что около 40 000 лет назад использование охры значительно увеличилось, что совпадает с событием, известным как Лашампа, когда магнитное поле Земли потеряло способность фильтровать ультрафиолетовое излучение примерно на 300 лет. Еще более любопытным кажется то, что примерно в этот период вымерли неандертальцы — в результате, некоторые эксперты полагают, что они вымерли, потому что недостаточно защищались от солнца.

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