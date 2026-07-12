Травмоопасный момент: сдерживание чихания действительно может навредить человеку

Слухи о том, что сдерживание чихания может заставить глазные яблоки вылезти из орбит — немного преувеличено, однако ученые утверждают, что такое поведение действительно может быть опасным.

В детстве нас пугали тем, что нельзя косить глаза — так и останется, а также нельзя сдерживать дыхание — глазные яблоки вылезут из орбит. На самом деле, это конечно же неправда, но ученые предупреждают, что сдерживание чихания действительно может навредить, пишет Popular Science.

По словам ученого из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, доктора Цинь Лю, те же физиологические принципы, что делают чихание эффективным защитным механизмом дыхательных путей, при необычных обстоятельствах могут способствовать травмам, когда рефлекс неожиданно прерывается. Простыми словами, чихание — сила, которая должна куда-то идти, но не обратно в вас.

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Каким бы хаотичным и непредсказуемым ни казалось чихание, оно далеко не так случайно. На самом деле, этот рефлекс эволюционировал как защитный механизм: быстрый, сильный способ очистить верхние дыхательные пути от раздражителей, аллергенов и патогенов, прежде чем они смогут причинить какой-либо вред. Сила, стоящая за ним, велика, и это неспроста.

Доктор Лю рассказал, что происходит с человеческим телом во время чихания: основную работу выполняют диафрагма и межреберные мышцы — они действуют как пистолет, а давление воздуха — как пуля. При обычном чихании вся накопленная энергия выбрасывается через нос и рот и рассеивается в воздухе. Но когда вы блокируете оба выхода, зажимая нос и плотно сжимая рот, этому давлению некуда деваться.

По сути, чихание — открытая система сброса давления. Но проблемы возникают в тот момент, когда этот путь сброса внезапно блокируется. Вместо того, чтобы выброситься в воздух, та же сила возвращается обратно в человеческое тело — в ткани и структуры, не предназначенные для ее поглощения. Если давление достаточно сильное, что-то ломается.

Эксперименты показывают, что это запертое давление может распространяться в носоглотку, пазухи, евстахиевы трубы и даже среднее ухо. В редких случаях оно проникает еще глубже, в более глубокие ткани шеи или грудной клетки. Ни одна из этих структур не предназначена для поглощения такой силы, а потому может произойти повреждение тканей.

Результатом таких травм могут стать разорванные перепонки и баротравма среднего уха. Кроме того, сдерживание чихания может привести к повреждению глотки и повреждению тканей, выстилающих горло. В более редких случаях последствия становятся более серьезными: шейная эмфизема, при которой воздух задерживается под кожей шеи, иногда вызывая видимый отек, и пневмомедиастинум, при котором воздух просачивается в пространство в грудной клетке между легкими.

Отметим, что в большинстве случаев сдерживание чихания не навредит человеку, однако такая возможность все же существует.

Как правильно чихать?

По словам доктора Лю, наилучший способ справиться с надвигающимся чиханием — позволить ему произойти. Исследователь советут прикрыть рот и нос салфеткой или чхнуть в локоть.

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