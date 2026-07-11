Ученые создали самовосстанавливающиеся контактные линзы: когда они появятся в продаже (фото)

Исследователи разработали новый тип материала для мягких контактных линз, который восстанавливает мелкие поверхностные царапины под воздействием обычного ультрафиолетового света. Исследование, проведенное в Южной Корее, было направлено на решение распространенной проблемы с контактными линзами, поскольку при ежедневном ношении на них постепенно появляются мелкие царапины.

Хотя многие из этих следов слишком малы, чтобы их заметить, они могут ухудшать зрение, усиливать дискомфорт и создавать места, где скапливаются бактерии, пишет Science Alert.

Новый материал создали химики Чон-Хён Чой и Бён-Ки Чо из Университета Данкук. В его основе лежит гидрогель, содержащий дисульфидный сшиватель — молекулу на основе серы, которая может восстанавливать связи после разрыва химических связей. Когда появляется царапина, разорванные полимерные связи восстанавливаются примерно за час под действием обычного ультрафиолетового света.

Лабораторные испытания показали, что материал восстанавливал около 90 процентов своей структурной стабильности. Команда также сообщила, что "DS-гидрогель продемонстрировал эффективное восстановление поверхностных царапин, тогда как контрольный гидрогель, в котором отсутствовал дисульфидный сшиватель DS-Cross-linker, при тех же условиях не показал никаких видимых признаков восстановления".

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Лабораторные испытания показали, что материал восстанавливал около 90 процентов своей структурной стабильности Фото: ACS Applied Polymer Materials

Гидрогели — это мягкие материалы, поглощающие большое количество воды, благодаря чему они подходят для изготовления контактных линз, поскольку обеспечивают комфорт при ношении. В этом исследовании учёные добавили ещё один полимер, чтобы повысить устойчивость к царапинам и уменьшить накопление бактерий. Готовый материал удерживал воду так же хорошо, как и современные коммерческие мягкие линзы, при этом обеспечивая лучшую защиту от повреждений.

Учёные объяснили, что "при ношении контактных линз микроцарапины, возникающие в результате моргания или регулярной очистки, могут рассеивать свет, вызывая блики, а также служат местами прилипания белков или микроорганизмов, что в конечном итоге угрожает здоровью глаз". Они добавили, что шероховатые поверхности, образованные этими крошечными трещинами, могут усиливать дискомфорт и повышать риск инфекции.

Когда появляется царапина, разорванные полимерные связи восстанавливаются примерно за час под воздействием обычного ультрафиолетового света Фото: ACS Applied Polymer Materials

Исследование показало, что технология самовосстановления может помочь продлить срок службы контактных линз, сократить количество отходов и повысить безопасность для глаз. Прежде чем линзы появятся в продаже, необходимы дополнительные испытания, в частности для подтверждения их долгосрочной безопасности и эффективности.

Однако полученные результаты свидетельствуют о том, что будущие контактные линзы могут стать более устойчивыми к ежедневному ношению, оставаясь при этом удобными и прозрачными, что предоставит практический способ продлить срок службы линз без ущерба для здоровья глаз.

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