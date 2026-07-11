SPF-крем древности: как древние люди защищались от палящего солнца (фото)

Задолго до появления современных солнцезащитных средств первобытные люди всё равно были вынуждены бороться с вредным воздействием ультрафиолетового излучения. Это подняло интересный вопрос о далеком прошлом: как доисторические люди снижали риски длительного пребывания на солнце без современных средств?

На протяжении большей части истории человечества люди имели темную кожу с высоким содержанием меланина — пигмента, который естественным образом снижал воздействие ультрафиолетового излучения. В Европе более светлая кожа стала распространенной только в эпоху железа, начавшуюся примерно в 1200 году до н. э., пишет IFLScience.

Учёные полагают, что это изменение происходило постепенно, когда люди селились в северных регионах с меньшим количеством солнечного света, где вырабатывать достаточное количество витамина D становилось сложнее.

Хотя темная кожа снижает риск повреждений от солнца, исследование, опубликованное в начале этого года, указывает на то, что защита от рака кожи, возможно, не была главной причиной развития этой пигментации. Исследователи изучили людей англо-кельтского происхождения, проживающих в Австралии, и обнаружили, что рак кожи обычно появлялся после того, как они достигали репродуктивного возраста.

Відео дня

Даже сегодня некоторые общины в Африке наносят охру непосредственно на кожу или смешивают ее с топленым маслом или животным жиром для защиты от солнца Фото: Wikimedia Commons

Этот вывод свидетельствует о том, что естественный отбор, вероятно, способствовал появлению более темной кожи, поскольку она помогала предотвратить сильные солнечные ожоги, обезвоживание и потерю фолатов — питательных веществ, способствующих здоровому развитию плода.

Природные пигменты, по-видимому, также играли важную роль в доисторической жизни. Одним из самых известных примеров является охра — глина, богатая оксидом железа, которая может уменьшать количество ультрафиолетового излучения, достигающего кожи.

Учёные также обнаружили, что мелкоизмельчённая охра обеспечивала более высокую степень защиты от солнца, чем более крупнозернистый материал. Археологические находки из пещеры Кафзе в Израиле свидетельствуют о том, что ранние Homo sapiens доставляли мелкозернистую охру с расстояния более 60 километров, вместо того чтобы использовать местные источники. Этот выбор свидетельствует о том, что они, вероятно, осознавали её практическую ценность. Даже сегодня некоторые общины в Африке наносят охру непосредственно на кожу или смешивают её с топлёным маслом или животным жиром для защиты от солнца.

Ученые также обнаружили, что мелкоизмельченная охра обеспечивала более высокую степень защиты от солнца, чем более крупнозернистый материал Фото: Wikimedia Commons

Археологи также заметили, что использование охры резко возросло примерно 40 000 лет назад, примерно во время события Лашамп, когда магнитное поле Земли ослабло примерно на 300 лет и позволило большему количеству ультрафиолетового излучения достичь поверхности. Некоторые исследователи предполагают, что этот период мог усилить потребность в защите от солнца.

Этот период также совпадает с исчезновением неандертальцев, что наводит на мысль о том, что Homo sapiens, возможно, были лучше подготовлены, поскольку использовали облегающую одежду, изготовленную с помощью костяных шил и игл, а также охру.

Однако исследователи отмечают, что эта связь остается чисто гипотетической и не была доказана. Тем не менее данные свидетельствуют о том, что защита кожи от солнечного света, вероятно, была важна тысячи лет назад, так же как и сегодня.

Другие новости науки