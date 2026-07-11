SPF-крем древності: як древні люди захищалися від палючого сонця (фото)

Задовго до появи сучасних сонцезахисних засобів первісні люди все одно мусили боротися зі шкідливим впливом ультрафіолетового випромінювання. Це порушило цікаве питання щодо далекого минулого: як доісторичні люди зменшували ризики тривалого перебування на сонці без сучасних засобів?

Упродовж більшої частини історії людства люди мали темну шкіру з високим вмістом меланіну — пігменту, який природним чином зменшував вплив ультрафіолетового випромінювання. У Європі світліша шкіра стала поширеною лише в епоху заліза, що почалася приблизно в 1200 році до н. е., пише IFLScience.

Вчені вважають, що ця зміна відбувалася поступово, коли люди оселялися в північних регіонах із меншою кількістю сонячного світла, де виробляти достатню кількість вітаміну D ставало складніше.

Хоча темна шкіра знижує ризик ушкодження від сонця, дослідження, опубліковане на початку цього року, вказує на те, що захист від раку шкіри, можливо, не був головною причиною розвитку цієї пігментації. Дослідники вивчили людей з англо-кельтським походженням, які мешкають в Австралії, і виявили, що рак шкіри зазвичай з'являвся після того, як вони досягали репродуктивного віку.

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Навіть сьогодні деякі спільноти в Африці наносять охру безпосередньо на шкіру або змішують її з топленим маслом чи тваринним жиром для захисту від Сонця Фото: Wikimedia Commons

Цей висновок свідчить про те, що природний відбір, ймовірно, сприяв появі темнішої шкіри, оскільки вона допомагала запобігати сильним сонячним опікам, зневодненню та втраті фолатів — поживних речовин, що сприяють здоровому розвитку плоду.

Природні пігменти, як видається, також відігравали важливу роль у доісторичному житті. Одним із найвідоміших прикладів є охра — глина, багата на оксид заліза, яка може зменшувати кількість ультрафіолетового випромінювання, що досягає шкіри.

Вчені також виявили, що дрібно подрібнена охра забезпечувала вищий рівень захисту від сонця, ніж грубіший матеріал. Археологічні знахідки з печери Кафзе в Ізраїлі свідчать, що ранні Homo sapiens доставляли дрібнозернисту охру з відстані понад 60 кілометрів, замість того щоб використовувати місцеві джерела. Цей вибір свідчить про те, що вони, ймовірно, усвідомлювали її практичну цінність. Навіть сьогодні деякі спільноти в Африці наносять охру безпосередньо на шкіру або змішують її з топленим маслом чи тваринним жиром для захисту від сонця.

Вчені також виявили, що дрібно подрібнена охра забезпечувала вищий рівень захисту від сонця, ніж грубіший матеріал Фото: Wikimedia Commons

Археологи також помітили, що використання охри різко зросло приблизно 40 000 років тому, приблизно в час події Лашамп, коли магнітне поле Землі ослабло на близько 300 років і дозволило більшій кількості ультрафіолетового випромінювання досягти поверхні. Деякі дослідники припускають, що цей період міг посилити потребу в захисті від сонця.

Цей час також збігається зі зникненням неандертальців, що наводить на думку, що Homo sapiens, можливо, були краще підготовлені, оскільки використовували облягаючий одяг, виготовлений за допомогою кістяних шил та голок, разом з охрою.

Однак дослідники наголошують, що цей зв'язок залишається суто гіпотетичним і не був доведений. Проте дані свідчать, що захист шкіри від сонячного світла, ймовірно, був важливим тисячі років тому, так само як і сьогодні.

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