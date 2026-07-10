З нього сміялися століттями: хто такий Гегелох, як він увійшов в історію і до чого тут ласка (фото)

Задовго до появи кіно та телебачення театральні актори могли прославитися як завдяки чудовим виступам, так і завдяки незабутнім помилкам. Один виступ у Стародавній Греції, ймовірно близько 400 року до н. е. в Афінах, став однією з найдавніших зафіксованих в історії акторських помилок.

Ця помилка була настільки пам’ятною, що глядачі та автори комедій продовжували обговорювати її понад століття, завдяки чому ім’я актора збереглося надовго після його смерті, пише IFLScience.

Цим актором був Гегелох, який грав у трагедії "Орест" Евріпіда — одній із найвідоміших грецьких трагедій. Під час зворушливої сцени він мав вимовити грецьку фразу "γαλήν' ὁρῶ" (galḗn' horô), що означає "після бурі я знову бачу спокійне море". Натомість він вимовив її як "γαλῆν ὁρῶ" (galên horô), змінивши значення на "після бурі я знову бачу ласку".

Незначна різниця у вимові повністю змінила зміст речення. Замість того, щоб висловити полегшення після божевілля, персонаж раптом нібито заговорив про те, що побачив ласку, змусивши глядачів сміятися під час того, що мало б бути одним із найсерйозніших моментів п'єси.

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Замість того, щоб висловити полегшення після божевілля, персонаж раптом нібито заговорив про те, що побачив ласку Фото: Wikimedia Commons

Ця помилка стала відомою по всій Стародавній Греції. Автори комедій, зокрема Страттіс, Арістофан та Санніріон, згадували цей випадок у своїх творах, що свідчить про те, що глядачі вже знали цю історію. Один із найкращих прикладів з’явився у п'єсі "Даная" Санніріона, де Зевс жартома розглядав можливість перетворитися на ласку, щоб прокрастися до кімнати Данаї, але потім відмовився від цього, оскільки Гегелох одразу ж вигукнув би: "Ось тепер, після бурі, я бачу ласку".

Історики вважають, що ці неодноразові згадки свідчать про те, що ця помилка стала широковідомим жартом, який передавався з покоління в покоління театралів.

Те, що історія Гегелоха збереглася до наших днів, показує, як легко один-єдиний момент може стати частиною історії. Хоча про життя Гегелоха нічого більше не відомо, одна випадкова репліка зберегла його ім'я на понад 2400 років. Завдяки збереженим п'єсам та роботі археологів, істориків і лінгвістів цей незвичайний епізод залишається одним із найдавніших зафіксованих прикладів того, як помилка на сцені перетворилася на культурний жарт, що пережив свого автора.

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