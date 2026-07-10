Над ним смеялись веками: кто такой Гегелох, как он вошел в историю и при чем здесь ласка (фото)

Задолго до появления кино и телевидения театральные актёры могли прославиться как благодаря великолепным выступлениям, так и благодаря незабываемым оплошностям. Одно выступление в Древней Греции, вероятно около 400 года до н. э. в Афинах, стало одной из самых древних зафиксированных в истории актерских ошибок.

Эта ошибка была настолько запоминающейся, что зрители и авторы комедий продолжали обсуждать ее более века, благодаря чему имя актера осталось в памяти людей еще долго после его смерти, пишет IFLScience.

Этим актером был Гегелох, сыгравший в трагедии "Орест" Еврипида — одной из самых известных греческих трагедий. Во время трогательной сцены он должен был произнести греческую фразу "γαλήν' ὁρῶ" (galḗn' horô), что означает "после бури я снова вижу спокойное море". Однако он произнес ее как "γαλῆν ὁρῶ" (galên horô), изменив значение на "после бури я снова вижу ласку".

Незначительная разница в произношении полностью изменила смысл предложения. Вместо того чтобы выразить облегчение после безумия, персонаж вдруг как будто заговорил о том, что увидел ласку, заставив зрителей смеяться во время того, что должно было быть одним из самых серьезных моментов пьесы.

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Вместо того чтобы выразить облегчение после всего этого безумия, персонаж вдруг как будто заговорил о том, что увидел ласку Фото: Wikimedia Commons

Эта ошибка стала известна по всей Древней Греции. Авторы комедий, в частности Страттис, Аристофан и Саннирион, упоминали этот случай в своих произведениях, что свидетельствует о том, что зрители уже знали эту историю. Один из лучших примеров появился в пьесе "Даная" Саннириона, где Зевс в шутку рассматривал возможность превратиться в ласку, чтобы пробраться в комнату Данаи, но затем отказался от этой затеи, поскольку Гегелох тут же воскликнул бы: "Вот теперь, после бури, я вижу ласку".

Историки полагают, что эти неоднократные упоминания свидетельствуют о том, что эта ошибка стала широко известной шуткой, передававшейся из поколения в поколение театралов.

Тот факт, что история Гегелоха сохранилась до наших дней, показывает, как легко один-единственный момент может стать частью истории. Хотя о жизни Гегелоха больше ничего не известно, одна случайная фраза сохранила его имя на протяжении более 2400 лет. Благодаря сохранившимся пьесам и работе археологов, историков и лингвистов этот необычный эпизод остается одним из древнейших зафиксированных примеров того, как ошибка на сцене превратилась в культурную шутку, пережившую своего автора.

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