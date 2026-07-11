Вчені створили контактні лінзи, які самовідновлюються: коли чекати у продажі (фото)

Дослідники розробили новий тип матеріалу для м'яких контактних лінз, який відновлює дрібні поверхневі подряпини під впливом звичайного ультрафіолетового світла. Дослідження, проведене в Південній Кореї, було спрямоване на вирішення поширеної проблеми з контактними лінзами, оскільки під час щоденного носіння на них поступово з'являються дрібні подряпини.

Хоча багато з цих слідів занадто малі, щоб їх помітити, вони можуть погіршувати зір, посилювати дискомфорт та створювати місця, де накопичуються бактерії, пише Science Alert.

Новий матеріал створили хіміки Чон-Хюн Чой та Бйон-Кі Чо з Університету Данкук. В його основі лежить гідрогель, що містить дисульфідний зшивач — молекулу на основі сірки, яка може відновлювати зв'язки після розриву хімічних зв'язків. Коли утворюється подряпина, розірвані полімерні зв'язки відновлюються приблизно за годину під дією звичайного ультрафіолетового світла.

Лабораторні випробування показали, що матеріал відновлював близько 90 відсотків своєї структурної стабільності. Команда також повідомила, що "DS-гідрогель продемонстрував ефективне відновлення поверхневих подряпин, тоді як контрольний гідрогель, у якому був відсутній дисульфідний зшивач DS-Cross-linker, за тих самих умов не показав жодних видимих ознак відновлення".

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Лабораторні випробування показали, що матеріал відновлював близько 90 відсотків своєї структурної стабільності Фото: ACS Applied Polymer Materials

Гідрогелі — це м'які матеріали, що поглинають велику кількість води, завдяки чому вони підходять для виготовлення контактних лінз, оскільки забезпечують комфорт під час носіння. У цьому дослідженні вчені додали ще один полімер, щоб підвищити стійкість до подряпин і зменшити накопичення бактерій. Готовий матеріал утримував воду так само добре, як і сучасні комерційні м'які лінзи, водночас забезпечуючи кращий захист від пошкоджень.

Вчені пояснили, що "під час носіння контактних лінз мікроподряпини, спричинені морганням або регулярним очищенням, можуть розсіювати світло, викликаючи відблиски, а також стають місцями прилипання білків або мікроорганізмів, що в кінцевому підсумку загрожує здоров'ю очей". Вони додали, що шорсткі поверхні, утворені цими крихітними тріщинами, можуть посилювати дискомфорт і підвищувати ризик інфекції.

Коли утворюється подряпина, розірвані полімерні зв'язки відновлюються приблизно за годину під дією звичайного ультрафіолетового світла Фото: ACS Applied Polymer Materials

Дослідження показало, що технологія самовідновлення може допомогти подовжити термін служби контактних лінз, зменшити кількість відходів та підвищити безпеку для очей. Перш ніж лінзи з'являться у продажу, необхідні додаткові випробування, зокрема для підтвердження їхньої довгострокової безпеки та ефективності.

Проте отримані результати свідчать про те, що майбутні контактні лінзи можуть стати більш стійкими до щоденного носіння, залишаючись при цьому зручними та прозорими, що надасть практичний спосіб подовжити термін служби лінз без шкоди для здоров'я очей.

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