Війна за землю у розпалі: африканські слони та люди не можуть поділити територію (фото)

У міру розширення міст та сільськогосподарських угіддь на півдні Африці, люди та дикі тварини дедалі частіше опиняються в одних і тих самих районах. Ця тенденція вплинула на конфлікти між місцевими громадами та африканськими саванними слонами.

Дослідження було зосереджено на південній Африці, де мешкає близько 290 000 африканських саванних слонів (Loxodonta africana), чия популяція повільно відновлюється після багатьох років браконьєрства. Вчені проаналізували дані, зібрані у період з 2004 по 2020 рік у Намібії, Ботсвані та невеликих районах Анголи й Замбії, пише IFLScience.

Ця інформація дозволила встановити зв'язок між переміщеннями слонів та випадками нападів на посіви — найпоширенішим типом конфліктів між людьми та слонами. Аналіз враховував сезонні умови, дороги, сільськогосподарські угіддя, населені пункти, луки, ліси, річки та історичні кліматичні дані, щоб зрозуміти, що впливало на ці події.

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Об'єднавши ці фактори, дослідники створили моделі для оцінки майбутніх тенденцій конфліктів. Вчені виявили, що зростання чисельності населення, розширення сільськогосподарських угідь та збільшення забудованих територій тісно пов'язані зі збільшенням кількості випадків нападів на посіви. Дослідження також показало, що слони частіше заходять на сільськогосподарські території під час сезону дощів.

Зростання чисельності населення та зміни у землекористуванні є основними чинниками майбутніх змін у конфліктах між людьми та слонами Фото: Скриншот

Як пояснили автори: "Наш аналіз показав, що зростання чисельності населення та зміни у землекористуванні є основними чинниками майбутніх змін у конфліктах між людьми та слонами, причому дефіцит води, спричинений кліматичними змінами, потенційно впливає на переміщення слонів з основних ареалів у сусідні сільськогосподарські райони".

Вчені додали: "Застосовуючи ці моделі до прогнозованого землекористування, чисельності населення та клімату в рамках майбутніх сценаріїв взаємозв’язку клімату та розвитку, ми виявили, що до 2085 року площа територій з високим ризиком конфліктів між людьми та слонами збільшиться на 33–100 відсотків із відповідним зростанням частоти таких випадків".

Конфлікти між людьми та слонами виникають, коли люди та слони змагаються за одну й ту саму землю або ресурси, що часто призводить до пошкодження врожаю, фінансових втрат або ризиків як для людей, так і для тварин. Результати дослідження свідчать, що краща планування землекористування, посилений захист сільськогосподарських угідь та заходи з охорони природи можуть зменшити кількість таких зіткнень, водночас сприяючи стабільності популяцій слонів.

Розуміння того, де конфлікти найімовірніші, може дозволити місцевим громадам та фахівцям з охорони дикої природи підготувати ефективніші рішення, що захищатимуть як джерела існування місцевих жителів, так і один із найвідоміших видів Африки.

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