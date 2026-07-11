Война за землю в самом разгаре: африканские слоны и люди не могут поделить территорию (фото)

По мере расширения городов и сельскохозяйственных угодий на юге Африки люди и дикие животные всё чаще оказываются в одних и тех же районах. Эта тенденция повлияла на конфликты между местными общинами и африканскими саванными слонами.

Исследование было сосредоточено на южной Африке, где обитает около 290 000 африканских саванных слонов (Loxodonta africana), популяция которых постепенно восстанавливается после многих лет браконьерства. Учёные проанализировали данные, собранные в период с 2004 по 2020 год в Намибии, Ботсване и небольших районах Анголы и Замбии, пишет IFLScience.

Эта информация позволила установить связь между перемещениями слонов и случаями нападений на посевы — наиболее распространенным типом конфликтов между людьми и слонами. В ходе анализа учитывались сезонные условия, дороги, сельскохозяйственные угодья, населённые пункты, луга, леса, реки и исторические климатические данные, чтобы понять, что влияло на эти события.

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Объединив эти факторы, исследователи создали модели для оценки будущих тенденций конфликтов. Ученые обнаружили, что рост численности населения, расширение сельскохозяйственных угодий и увеличение застроенных территорий тесно связаны с ростом числа случаев нападений на посевы. Исследование также показало, что слоны чаще заходят на сельскохозяйственные территории во время сезона дождей.

Рост численности населения и изменения в землепользовании являются основными факторами будущих изменений в конфликтах между людьми и слонами Фото: Скриншот

Как пояснили авторы: "Наш анализ показал, что рост численности населения и изменения в землепользовании являются основными факторами будущих изменений в конфликтах между людьми и слонами, причём дефицит воды, вызванный климатическими изменениями, потенциально влияет на перемещение слонов из основных ареалов в соседние сельскохозяйственные районы".

Учёные добавили: "Применив эти модели к прогнозируемому землепользованию, численности населения и климату в рамках будущих сценариев взаимосвязи климата и развития, мы обнаружили, что к 2085 году площадь территорий с высоким риском конфликтов между людьми и слонами увеличится на 33–100 процентов с соответствующим ростом частоты таких случаев".

Конфликты между людьми и слонами возникают, когда люди и слоны соперничают за одну и ту же землю или ресурсы, что зачастую приводит к порче урожая, финансовым потерям или рискам как для людей, так и для животных. Результаты исследования показывают, что более эффективное планирование землепользования, усиленная защита сельскохозяйственных угодий и меры по охране природы могут уменьшить количество таких столкновений, одновременно способствуя стабильности популяций слонов.

Понимание того, где конфликты наиболее вероятны, может позволить местным сообществам и специалистам по охране дикой природы разработать более эффективные решения, которые будут защищать как источники существования местных жителей, так и один из самых известных видов Африки.

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