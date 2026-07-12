Травмонебезпечний момент: стримування чхання дійсно може нашкодити людині

Чутки про те, що стримування чхання може призвести до випадання очних яблук з очниць — дещо перебільшені, проте вчені стверджують, що така поведінка дійсно може бути небезпечною.

У дитинстві нас лякали тим, що не можна косити очима — так і залишиться, а також не можна затримувати дихання — очні яблука вилізуть з орбіт. Насправді це, звісно, неправда, але вчені попереджають, що стримування чхання дійсно може нашкодити, пише Popular Science.

За словами вченого з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, доктора Цинь Лю, ті самі фізіологічні принципи, що роблять чхання ефективним захисним механізмом дихальних шляхів, за незвичайних обставин можуть сприяти травмам, коли рефлекс несподівано переривається. Простими словами, чхання — це сила, яка має кудись спрямуватися, але не назад у вас.

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Яким би хаотичним і непередбачуваним не здавалося чхання, воно далеко не таке випадкове. Насправді цей рефлекс еволюціонував як захисний механізм: швидкий і потужний спосіб очистити верхні дихальні шляхи від подразників, алергенів і патогенів, перш ніж вони зможуть завдати будь-якої шкоди. Сила, що стоїть за ним, велика, і це недаремно.

Доктор Лю розповів, що відбувається з людським тілом під час чхання: основну роботу виконують діафрагма та міжреберні м’язи — вони діють як пістолет, а тиск повітря — як куля. Під час звичайного чхання вся накопичена енергія викидається через ніс і рот та розсіюється в повітрі. Але коли ви блокуєте обидва виходи, затискаючи ніс і щільно стискаючи рот, цьому тиску нікуди подітися.

По суті, чхання — це відкрита система скидання тиску. Але проблеми виникають у той момент, коли цей шлях скидання раптово блокується. Замість того, щоб вирватися в повітря, та сама сила повертається назад у людське тіло — у тканини та структури, не призначені для її поглинання. Якщо тиск достатньо сильний, щось ламається.

Експерименти показують, що цей утиск може поширюватися на носоглотку, пазухи, євстахієві труби і навіть середнє вухо. У рідкісних випадках він проникає ще глибше — у глибші тканини шиї або грудної клітки. Жодна з цих структур не призначена для поглинання такої сили, а тому може статися пошкодження тканин.

Наслідком таких травм можуть стати розриви перетинок та баротравма середнього вуха. Крім того, стримування чхання може призвести до пошкодження глотки та тканин, що вистилають горло. У рідкісних випадках наслідки стають серйознішими: шийна емфізема, при якій повітря затримується під шкірою шиї, іноді викликаючи видимий набряк, та пневмомедіастинум, при якому повітря просочується в простір у грудній клітці між легенями.

Зазначимо, що в більшості випадків стримування чхання не завдасть шкоди людині, проте така ймовірність все ж існує.

Як правильно чхати?

За словами доктора Лю, найкращий спосіб впоратися з насувальним чханням — дозволити йому відбутися. Дослідник радить прикрити рот і ніс серветкою або чхнути в лікоть.

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