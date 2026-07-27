В закипании Земли обвинили поколение Z и Альфа: как они изменили климат планеты

В новом исследовании ученые обвинили конкретные поколения в изменение земного климата — питание подростков является причиной самых высоких парниковых выбросов.

В последние десятилетия ученые уделяют много внимания изменению климата и борьбе с ними. Однако в новом исследовании ученые сделали неожиданное открытие: молодые поколения, возможно, и считают себя борцами за экологию, но данные указывают на то, что они несут один из самых больших углеродных следов в мире, пишет Daily Mail.

Результаты нового анализа показывают, что поколение Альфа и поколение в возрасте от 0 до 16 и от 16 до 29 лет вносят наибольший вклад в выбросы парниковых газов, связанных с питанием. Более того, в целом дети и молодые люди производят больше выбросов парниковых газов, связанных с питанием, чем любая другая возрастная группа. Еще более тревожно то, что растущие выбросы также связаны с ухудшением питания, создавая "двойной удар": плохое питание и ускорение изменения климата.

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В ходе исследования команда проанализировала рацион питания в 149 странах и 22 возрастных группах — ученые использовали данные, собранные в период с 2000 по 2019 год. Результаты показывают, что рационы поколения Z и Альфа оказывают наибольшее влияние на земной климат. Данные также свидетельствуют о том, что эти группы потребляют больше мяса, молочных и переработанных продуктов, а также сладких напитков.

По словам соавтора исследования, профессора Юли Шана из Бирмингемского университета, результаты стали неожиданностью для команды и бросают вызов распространенному мнению о том, что пожилые люди являются наиболее углеродоемкими потребителями.

Отметим, что сегодня глобальные продовольственные системы производят огромное количество парниковых газов, вызывающих изменение климата — около трети от общего объема выбросов в мире. Статистика свидетельствует о том, что выбросы обусловлены широкомасштабной вырубки лесов для расчистки земель под сельское хозяйство, метана, выделяемого скотом, побочных продуктов синтетических удобрений и топлива, необходимого для транспортировки продуктов питания по всему миру.

Ученые обнаружили, что рацион молодых людей приводит к большему выбросу парниковых газов на душу населения, чем рацион их пожилых сверстников. Команда предполагает, что результаты, в основном, обусловлены увеличением количества продуктов животного происхождения и мяса, особенно красного.

Любопытно, что поколение Альфа более склонно к безмясным или "флекситарианским" диетам. Но в глобальном масштабе молодые люди все еще, как правило, потребляют больше мяса, чем старшие сверстники. Более того, статистика свидетельствует о том, что объемы потребления быстро растет.

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