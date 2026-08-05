Неуправляемая ракета Илона Маска врезалась в Луну: что известно

Одна из ракет SpaceX, которая стала космическим мусором, врезалась в поверхность Луны на скорости более 8000 км/ч.

Верхняя ступень ракеты Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX столкнулась с поверхностью Луны 5 августа примерно в 9 утра по Киеву. Обломок ракеты весом 4 тонны упал на видимой стороне Луны близко к границе с ее обратной стороной. Ученые подсчитали, что взрыв был эквивалентен взрыву трех тонн тротила. В результате на Луне появился новый кратер шириной в несколько десятков метров, пишет The Independent.

Ученые ранее предположили, что в результате столкновения верхней ступени ракеты Falcon 9 с поверхностью Луны должна возникнуть слабая вспышка света. Но астрофотографы, наблюдающие за этим событием с Земли не увидели никаких признаков столкновения. Профессиональные астрономы следили за ударом ракеты по луне в телескопы, но первые изображения могут появиться только через несколько дней. Изображения космических аппаратов, которые вращаются вокруг Луны, появятся также позже, когда зонды буду пролетать над местом падения обломка ракеты.

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На Луну упала верхняя ступень ракеты Falcon 9, запущенной в январе прошлого года, которая вывела в космос два лунных посадочных модуля Фото: SpaceX

На Луну упала верхняя ступень ракеты Falcon 9, запущенной в январе прошлого года, которая вывела в космос два лунных посадочных модуля. Обычно верхние ступени ракет Falcon 9 падают обратно в атмосферу Земли, а затем сгорают там. Но эта ракета улетела дальше, чтобы создать необходимые условия для успешной посадки лунных модулей на поверхности спутника Земли, а потому у нее закончилось топливо, необходимое для падения в атмосферу.

Обломок ракеты весом 4 тонны упал на видимой стороне Луны близко к границе с ее обратной стороной Фото: Live Science

Компания Space X попыталась осуществить маневр, позволяющий этому космическому мусору кружить над Землей, чтобы позже он все же упал в атмосферу. Но как показало недавнее исследование, обломок ракеты начал приближаться к Луне. Этому способствовали солнечная активность и гравитация спутника Земли.

Ученые из NASA говорят, что никакой угрозы для Земли столкновение ракеты Falcon 9 с Луной не представляет. То есть никакие обломки Луны не должны достичь нашей планеты. Для исследователей изучение этого инцидента важно по другой причине. Они хотят выяснить, как удары космического мусора могут изменять поверхность Луны и какую опасность они могут представлять для будущих астронавтов на Луне.

Эксперты говорят, что столкновения космических аппаратов с Луной происходят очень редко. В марте 2022 года верхняя ступень китайской ракеты "Чанчжэн 3С" упала на Луну. В 2023 году на Луне разбился российский посадочный модуль "Луна-25". Индийский модуль "Чандраян-2" потерпел крушение в 2019 году. В том же году разбился израильский посадочный модуль "Берешит". В 1970-х годах верхние ступени ракеты "Сатурн V" также падали на Луну.

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