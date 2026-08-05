Некерована ракета Ілона Маска врізалася в Місяць: що відомо

Одна з ракет SpaceX, яка перетворилася на космічне сміття, врізалася в поверхню Місяця зі швидкістю понад 8000 км/год.

Верхній ступінь ракети Falcon 9 компанії Ілона Маска SpaceX зіткнувся з поверхнею Місяця 5 серпня приблизно о 9-й ранку за київським часом. Уламок ракети вагою 4 тонни впав на видимій стороні Місяця поблизу межі з його зворотним боком. Вчені підрахували, що вибух був еквівалентний вибуху трьох тонн тротилу. У результаті на Місяці з’явився новий кратер шириною в кілька десятків метрів, пише The Independent.

Раніше вчені припустили, що в результаті зіткнення верхнього ступеня ракети Falcon 9 з поверхнею Місяця має виникнути слабкий спалах світла. Однак астрофотографи, які спостерігали за цією подією з Землі, не побачили жодних ознак зіткнення. Професійні астрономи стежили за ударом ракети об Місяць у телескопи, але перші зображення можуть з’явитися лише через кілька днів. Зображення космічних апаратів, які обертаються навколо Місяця, з’являться також пізніше, коли зонди пролітатимуть над місцем падіння уламка ракети.

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На Місяць впала верхня ступінь ракети Falcon 9, запущеної в січні минулого року, яка вивела в космос два місячні посадкові модулі Фото: SpaceX

На Місяць впав верхній ступінь ракети Falcon 9, запущеної в січні минулого року, яка вивела в космос два місячні посадкові модулі. Зазвичай верхні ступені ракет Falcon 9 падають назад у атмосферу Землі, а потім згорають там. Але ця ракета полетіла далі, щоб створити необхідні умови для успішної посадки місячних модулів на поверхні супутника Землі, а тому в неї закінчилося паливо, необхідне для падіння в атмосферу.

Уламок ракети вагою 4 тонни впав на видимій стороні Місяця, неподалік від межі з його зворотним боком Фото: Live Science

Компанія Space X спробувала здійснити маневр, який би дозволив цьому космічному сміттю кружляти над Землею, щоб згодом воно все ж впало в атмосферу. Однак, як показало нещодавнє дослідження, уламок ракети почав наближатися до Місяця. Цьому сприяли сонячна активність та гравітація супутника Землі.

Вчені з NASA заявляють, що зіткнення ракети Falcon 9 з Місяцем не становить жодної загрози для Землі. Тобто уламки Місяця не повинні досягти нашої планети. Для дослідників вивчення цього інциденту важливе з іншої причини. Вони хочуть з’ясувати, як удари космічного сміття можуть змінювати поверхню Місяця і яку небезпеку вони можуть становити для майбутніх астронавтів на Місяці.

Експерти зазначають, що зіткнення космічних апаратів із Місяцем трапляються дуже рідко. У березні 2022 року верхній ступінь китайської ракети "Чанчжен 3С" впав на Місяць. У 2023 році на Місяці розбився російський посадковий модуль "Луна-25". Індійський модуль "Чандраян-2" зазнав аварії у 2019 році. Того ж року розбився ізраїльський посадковий модуль "Берешит". У 1970-х роках верхні ступені ракети "Сатурн V" також падали на Місяць.

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