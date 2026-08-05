"Кінець світу" очікують наступного тижня: в один день відбудуться 3 космічні події

У соціальних мережах з’явилися побоювання щодо настання "кінця світу", адже 12 серпня 2026 року відбудуться одразу три астрономічні явища. Вчені відреагували на цю паніку.

Соціальні мережі заполонили прогнози про те, що вже 12 серпня може настати "кінець світу" через те, що з різницею в кілька годин відбудуться одразу три великі астрономічні події. Це повне сонячне затемнення, пік метеорного потоку Персеїди та парад шести планет Сонячної системи, пише Express.

Деякі користувачі соціальних мереж стверджують, що поява одразу трьох астрономічних явищ в один день не є випадковістю і 12 серпня може настати "кінець світу". У соціальних мережах прогнозують "перезавантаження Всесвіту", "зомбі-апокаліпсис" та масштабну планетарну катастрофу. Деякі користувачі навіть згадують стародавніх майя, які вважали одночасну появу затемнення та "падаючих зірок" ознакою "кінця світу".

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Незважаючи на ажіотаж у соціальних мережах, вчені заявляють, що немає жодних наукових доказів, які б пов’язували ці три події або вказували на те, що вони є ознакою якоїсь катастрофи. Вчені наполягають, що поява трьох астрономічних явищ в один день є просто збігом обставин.

Повне сонячне затемнення відбудеться 12 серпня 2026 року Фото: IFLS

Мешканці Європи побачать повне сонячне затемнення вперше за 27 років. Важливо зазначити, що на більшій частині Європи, зокрема й в Україні, буде видно лише часткове сонячне затемнення. Повне сонячне затемнення буде видно в деяких регіонах Ісландії, Іспанії та Португалії. Повне сонячне затемнення 12 серпня 2026 року настане о 20:45 за київським часом.

Повне сонячне затемнення відбувається, коли Місяць проходить між Землею та Сонцем, закриваючи собою сонячний диск. Часткове затемнення означає, що Сонце буде закрите Місяцем не повністю.

Приблизно з 23:00 за київським часом 12 серпня до приблизно 4-ї години ранку 13 серпня можна буде спостерігати пік метеорного потоку Персеїди. Дуже часто метеорні потоки називають "падаючими зірками". Метеорний потік Персеїди отримав свою назву від сузір’я Персея, адже здається, що він надходить саме з боку цього сузір’я. Персеїди — це уламки комети Свіфта-Таттла, крізь які Земля проходить щороку. Найбільша активність метеорного потоку очікується ближче до світанку, коли в небі можна буде побачити до 100 метеорів на годину.

Метеорний потік Персеїди Фото: space.com

Третьою подією стане парад шести планет Сонячної системи, коли Меркурій, Юпітер, Марс, Сатурн, Уран і Нептун з’являться разом практично на одній лінії на небі. Найкраще таке вирівнювання планет буде видно за 30–60 хвилин до світанку в ніч з 12 на 13 серпня.

Марс і Сатурн мають бути видимими неозброєним оком, а Меркурій і Юпітер буде складніше помітити, оскільки вони перебуватимуть низько над східним горизонтом незадовго до сходу Сонця. Для спостереження за Ураном знадобиться бінокль, а для спостереження за Нептуном — телескоп.

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