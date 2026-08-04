Плутон відлітає від Сонця: щось дивне відбувається з його атмосферою (фото)

Вчені вважають, що атмосфера Плутона стискається в міру віддалення карликової планети від Сонця.

Плутон, карликова планета, яка знаходиться за Нептуном, має дуже витягнуту еліптичну орбіту. Зараз Плутон віддаляється від Сонця до холодніших і темніших частин Сонячної системи. Тільки в 2114 році Плутон почне свою подорож назад ближче до Сонця. Вчені вважають, що на цьому шляху атмосфера Плутона поступово замерзає і стискається. Дослідження опубліковано у журналі Planetary Science Journal, пише Phys.

Вперше та востаннє Плутон вивчав у 2015 році зонд NASA "Нові горизонти". Зараз немає близьких до карликової планети космічних апаратів, які могли б побачити атмосферу Плутона, а з Землі він виглядає як крихітна пляма світла.

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На щастя, спостерігати за атмосферою Плутона можна за допомогою світла далеких зірок. Коли Плутон проходить на тлі деяких зірок, їхнє світло змінюється, коли проходить через атмосферу карликової планети. Таким чином, астрономи можуть дізнатися, що відбувається в атмосфері Плутона.

Поверхня Плутона. Фотографія зонда "Нові горизонти" Фото: solar-system

Автори дослідження помітили зміни у ній і навіть виявили перші ознаки стиснення атмосфери Плутона. Вчені виявили, що в період з 2015 по середину 2021 атмосферний тиск Плутона залишався постійним. Потім, у період із середини 2021 року до липня 2023 року, тиск в атмосфері знизився на 16%. Це означає, що атмосфера поступово замерзає і стискається у міру віддалення Плутона від Сонця.

Атмосфера Плутона складається в основному з азоту, а також сполук, що містять вуглець, таких як метан і чадний газ, які можуть з'єднуватися, утворюючи щось схоже на туман. У міру падіння атмосферного тиску туман повинен почати розсіюватися та осідати на нижчих висотах. Точні фізичні принципи роботи атмосфери Плутона остаточно не вивчені, але вчені вважають, що вони тісно пов'язані з властивостями льодів, що лежить на поверхні Плутона.

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