Плутон улетает от Солнца: что-то странное происходит с его атмосферой (фото)
Ученые считают, что атмосфера Плутона сжимается по мере удаления карликовой планеты от Солнца.
Плутон, карликовая планета, которая находится за Нептуном, имеет очень вытянутую эллиптическую орбиту. Сейчас Плутон удаляется от Солнца в более холодные и темные части Солнечной системы. Только в 2114 году Плутон начнет свое путешествие обратно ближе к Солнцу. Ученые считают, что на этом пути атмосфера Плутона постепенно замерзает и сжимается. Исследование опубликовано в журнале Planetary Science Journal, пишет Phys.
В первый и последний раз Плутон изучал в 2015 году зонд NASA "Новые горизонты". Сейчас нет близких к карликовой планете космических аппаратов, которые могли увидеть атмосферу Плутона, а с Земли он выглядит как крошечное пятно света.
К счастью, наблюдать за атмосферой Плутона можно с помощью света далеких звезд. Когда Плутон проходит на фоне некоторых звезд, их свет меняется, когда проходит через атмосферу карликовой планеты. Таким образом астрономы могут узнать, что происходит в атмосфере Плутона.
Авторы исследования заметили изменения в ней и даже обнаружили первые признаки сжатия атмосферы Плутона. Ученые обнаружили, что в период с 2015 года по середину 2021 года атмосферное давление Плутона оставалось постоянным. Затем, в период с середины 2021 года по июль 2023 года, давление в атмосфере снизилось на 16%. Это значит, что атмосфера постепенно замерзает и сжимается по мере удаления Плутона от Солнца.
Атмосфера Плутона состоит в основном из азота, а также соединений, содержащих углерод, таких как метан и угарный газ, которые могут соединяться, образуя нечто похожее на туман. По мере падения атмосферного давления туман должен начать рассеиваться и оседать на более низких высотах. Точные физические принципы работы атмосферы до конца не изучены, но ученые считают, что они тесно связаны со свойствами льдов на поверхности Плутона.
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