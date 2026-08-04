Мы носим на себе вещи, которые старше Солнца: как это может быть

Компоненты некоторых известных всем предметов появились еще до того, как появилось Солнце более 4,5 миллиардов лет назад.

Есть большая вероятность, что на вас надето что-то гораздо более древнее, чем Солнце. Речь, конечно же идет о химических элементах, а не о конкретных предметах. Ни один предмет, которым вы владеете, не смог бы существовать более 4,5 миллиардов лет. Но некоторые предметы, например, золотые кольца, содержат химические элементы, которые образовались еще до появления нашей звезды, пишет IFLScience.

В самом начале истории Вселенной более 13 миллиардов лет назад космос был наполнен водородом и гелием, с небольшим количеством лития. Когда через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва появились первые звезды, они начали синтез водорода в гелий, гелия в углерод, а уже синтез углерода привел к появлению более тяжелых химических элементов, в том числе кислорода, магния и железа. Обычные звезды, такие как Солнце, не могут синтезировать химические элементы тяжелее железа.

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Когда первые звезды погибли, взорвавшись сверхновой, они заполнили космос тяжелыми химическими элементами Фото: IFLScience

Когда первые звезды погибли, взорвавшись сверхновой, они заполнили космос тяжелыми химическими элементами, из которых были созданы новые звезды. Последние затем также взорвались сверхновой и дали основу для появление третьего поколению звезд, к которому принадлежит и Солнце. Это значит, что углерод, из которого мы состоим, а также другие химические элементы были созданы вне Солнечной системы, которая появилась только после образования Солнца более 4,5 миллиардов лет назад.

Ученые уже много лет спорят о том, как образуются химические элементы тяжелее железа, например, золото, платина, серебро, плутоний и уран. Одним из наиболее вероятных источников являются столкновения нейтронных звезд.

Когда происходит столкновение и слияние нейтронных звезд происходит мощный взрыв. Иллюстрация Фото: NASA

Нейтронные звезды возникают, когда умирают массивные звезды, которые намного больше Солнца. В итоге образуется чрезвычайно плотный объект диаметром примерно 20 километров, масса которого примерно в 2 раза больше массы Солнца. Когда происходит столкновение и слияние нейтронных звезд происходит мощный взрыв, он известен как килоновая, с выбросом гамма-излучения и богатой нейтронами материи. В этих условиях, в результате процесса быстрого захвата нейтронов (это называется r-процесс), создаются более тяжелые, чем железо, химические элементы.

Предполагается, что за всю историю космоса произошло множество таких столкновений нейтронных звезд, а потом космос был засеян в том числе, золотом и серебром. И они также были созданы задолго до появления Солнца. Это значит, что материал, из которого созданы ваши золотые и серебряные украшения был создан еще до того, как образовалась Земля и другие планеты Солнечной системы.

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