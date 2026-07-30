Найдена скрытая "золотая кухня" Земли: там планета "готовит" золото

Ученые считают, что “золотая кухня” Земли находится глубоко под океаническим дном. Именно там находят регионы высокообогащенные золотом.

Островные дуги, цепи вулканов, образующиеся над зонами субдукции, где одна океаническая плита опускается под другую, часто необычайно богаты золотом. Ученые годами спорили о причинах такого явления, пишет Science Daily.

Новое исследование было проведено морским геологом из Центра океанологических исследований им. Гельмгольца GEOMAR в Киле Кристианом Тиммом.

“Наше исследование показывает, что плавление водной мантии под островными дугами является ключевым фактором обогащения золотом. В этих условиях мантия ведет себя как многоступенчатая система плавления, которая постепенно концентрирует золото”, - говорит автор исследования.

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Чтобы исследовать поведение золота и других благородных металлов во время плавления мантии под подводными зонами субдукции, исследователи изучили 66 образцов вулканического стекла. Их собрали со дна моря вдоль островной дуги Кермадек и соседней впадины Гавр к северу от Новой Зеландии.

Вулканическое стекло образуется, когда подводная лава чрезвычайно быстро остывает. Это быстрое охлаждение сохраняет большую часть первоначального химического состава магмы, предоставляя ученым ценную информацию об условиях на большой глубине под морским дном.

Наиболее показательными оказались так называемые примитивные стекла. Они сохраняют химический состав исходной магмы до того, как кристаллизация изменила ее состав.

“Когда мы анализировали эти образцы, мы обнаружили, что концентрация золота в них часто в несколько раз выше, чем в сопоставимых магмах из срединно-океанических хребтов. Это подняло ключевой вопрос: какие процессы ответственны за это обогащение”, — говорит Тимм.

Дальнейший анализ показал, что обогащение золотом происходит в результате плавление богатой водой и окисленной мантии при очень высоких температурах.

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