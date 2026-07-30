Знайдено приховану "золоту кухню" Землі: там планета "готує" золото

Вчені вважають, що "золота кухня" Землі розташована глибоко під дном океану. Саме там знаходять регіони з високим вмістом золота.

Острівні дуги та ланцюги вулканів, що утворюються над зонами субдукції, де одна океанічна плита занурюється під іншу, часто надзвичайно багаті на золото. Вчені роками сперечалися щодо причин такого явища, пише Science Daily.

Нове дослідження провів морський геолог з Центру океанологічних досліджень ім. Гельмгольца GEOMAR у Кілі Крістіан Тімм.

"Наше дослідження показує, що плавлення водної мантії під острівними дугами є ключовим фактором збагачення золотом. У цих умовах мантія поводиться як багатоступенева система плавлення, яка поступово концентрує золото", — зазначає автор дослідження.

Щоб дослідити поведінку золота та інших благородних металів під час плавлення мантії під підводними зонами субдукції, дослідники вивчили 66 зразків вулканічного скла. Їх зібрали з дна моря вздовж острівної дуги Кермадек та сусідньої западини Гавр на північ від Нової Зеландії.

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Вулканічне скло утворюється, коли підводна лава надзвичайно швидко охолоджується. Це швидке охолодження зберігає більшу частину початкового хімічного складу магми, надаючи вченим цінну інформацію про умови на великій глибині під морським дном.

Найбільш показовими виявилися так звані примітивні скелі. Вони зберігають хімічний склад вихідної магми до того, як кристалізація змінила її склад.

"Коли ми аналізували ці зразки, ми виявили, що концентрація золота в них часто у кілька разів вища, ніж у аналогічних магмах із серединно-океанічних хребтів. Це поставило ключове питання: які процеси відповідають за це збагачення", — каже Тімм.

Подальший аналіз показав, що збагачення золотом відбувається внаслідок плавлення багатої на воду та окисленої мантії за дуже високих температур.

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