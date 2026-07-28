Золотая лихорадка 1862 года: как Монтана превратилась из глуши в процветающий штат (фото)

Летом 1862 года на территории современной Монтаны произошло событие, которое за считанные месяцы превратило отдалённый горный район в один из самых оживлённых центров американского Запада. Золото нашли в гравии у ручья, и весть об месторождении быстро разлетелась среди старателей. Так началась одна из многих золотых лихорадок, вошедших в историю.

Так началась золотая лихорадка в Монтане — процесс, который способствовал появлению новых поселений, стремительному притоку людей и формированию будущего штата Монтана. Первым крупным центром этой лихорадки стал Баннак, история которого сегодня остаётся одной из самых известных страниц прошлого американского Запада. Фокус собрал самые интересные факты об этих событиях.

С чего началась золотая лихорадка

28 июля 1862 года золотоискатели Джон Уайт и его напарник Уильям Идс обнаружили золото в гравии у Грассхоппер-Крик — притока реки Биверхед на юго-западе современной Монтаны. Это событие стало первым крупным открытием золота в истории штата.

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Название самого ручья также связано с местными условиями. Во время поисков золота старатели столкнулись с огромным количеством кузнечиков, из-за чего водоем назвали Grasshopper Creek — "Ручей Кузнечиков". Вскоре это название стало ассоциироваться уже не с насекомыми, а с одним из самых известных золотых месторождений региона.

Открытие месторождения на Грасхоппер-Крик в 1862 году стало событием, которое дало старт масштабной золотой лихорадке Фото: Wikimedia Commons

Интересно, что золото на территории будущей штата Монтана находили и раньше. Сообщения о небольших находках в долине Дир-Лодж и в районе Золотого ручья появлялись ещё в 1850-х годах. Однако открытие на Грасхоппер-Крик в 1862 году стало событием, которое дало старт масштабной золотой лихорадке.

Быстрое развитие горнодобывающей промышленности и появление Баннака

После открытия месторождения в район начали прибывать старатели, торговцы и другие переселенцы. Поселение, возникшее возле рудников, получило название Баннак. Уже летом 1862 года сюда прибыли сотни людей, а к следующей весне население поселения достигло примерно тысячи человек.

Летом 1862 года в Монтану прибыли сотни людей, а к следующей весне население поселения достигло примерно тысячи человек Фото: Wikimedia Commons

Рост на этом не остановился. К 1863 году население Баннака превысило 3000 человек. Для отдалённого поселения, которое ещё совсем недавно фактически не существовало, это было чрезвычайно стремительное преобразование.

Баннак стал первым крупным золотым городом будущей Монтаны. Его развитие демонстрирует характерную черту "золотой лихорадки" XIX века: месторождение могло за очень короткое время создать целый город, а истощение запасов — столь же быстро лишить его прежней популярности.

Кого привлекла нажива: старатели, торговцы и мошенники

Наряду с людьми, стремившимися разбогатеть на золоте, в Баннак прибывали торговцы и предприниматели. Но золотые прииски привлекали также профессиональных преступников и мошенников. Золото, найденное в 1862 году, способствовало появлению первых профессиональных преступников на территории будущей Монтаны.

Наряду с людьми, стремившимися разбогатеть на золоте, в Баннак прибывали торговцы и предприниматели Фото: Wikimedia Commons

Напряженная атмосфера "золотого лагеря", большие суммы наличных денег и слабая система правопорядка способствовали распространению ограблений, мошенничества и насилия. Именно эти обстоятельства впоследствии стали частью истории знаменитых местных "вигилантов". Часть жителей считала, что официальные органы власти неспособны обеспечить безопасность, поэтому местные жители начали самостоятельно преследовать людей, которых считали преступниками.

Самой известной фигурой в этой истории стал Генри Пламмер, шериф Баннака, которого члены самоуправной группы обвинили в том, что он тайно руководил бандой грабителей. В декабре 1863 года они организовали кампанию против подозреваемых членов банды, а в январе 1864 года казнили Пламмера и нескольких других мужчин без судебного разбирательства.

От столицы до города-призрака: что случилось с Баннаком

В 1864 году Монтана получила статус федеральной территории США, и Баннак стал её первой столицей. Однако статус столицы у Баннака оказался недолгим. Когда в районе Олдер-Галч были открыты новые месторождения, центр активности переместился в другое поселение — Вирджиния-Сити. Впоследствии Баннак начал терять жителей и превратился в город-призрак.

После истощения месторождений Баннак превратился в город-призрак Фото: Wikimedia Commons

Однако упадок Баннака не означал мгновенного исчезновения города. После оттока золотоискателей поселение ещё некоторое время оставалось важным местным центром: в 1865 году здесь работала первая территориальная законодательная ассамблея Монтаны, а сам Баннак оставался административным центром округа Биверхед до 1881 года. Однако его значение снижалось по мере истощения ближайших золотых месторождений.

В конце концов Баннак превратился в одно из тех поселений американского Запада, которые буквально застыли во времени после окончания золотой лихорадки. Сегодня в его историческом центре сохранились десятки зданий XIX века, благодаря чему бывшая столица Монтаны даёт редкую возможность увидеть, как выглядел настоящий город времён золотой лихорадки.

Где обнаружили одно из самых богатых месторождений

Еще одно чрезвычайно богатое месторождение золота в Монтане было открыто в конце 1864 года в ущелье Конфедератов, в горах Биг-Белт. Золото здесь нашли четверо бывших солдат Конфедерации — Джек Томпсон, Вашингтон Бейкер, Джон Уэллс и Помп Деннис. Они шли вдоль реки Миссури в поисках золота, когда наткнулись на перспективный участок у устья ущелья. Вскоре вокруг месторождения возникло поселение Даймонд-Сити, которое стало одним из крупнейших золотых лагерей на территории Монтаны.

Вокруг месторождения возникло поселение Даймонд-Сити, которое стало одним из крупнейших золотых лагерей на территории штата Монтана Фото: Wikimedia Commons

Масштаб находки оказался огромным. К 1867 году в Даймонд-Сити проживало около 5 тысяч человек, а ущелье Конфедератс стало одним из самых продуктивных золотоносных районов Монтаны. Особенно богатым был участок, известный как Монтана-Бар. По оценке Геологической службы США, из россыпных месторождений этого района добыли около 580 550 тройских унций золота — примерно 18 тонн.

Однако ущелье Конфедерат интересно не только объемом добытого золота. Его история показывает, насколько быстро золотая лихорадка могла создать целый город посреди дикой местности. Даймонд-Сити просуществовал недолго: когда богатые залежи начали истощаться, старатели отправились на поиски новых месторождений, а поселение постепенно опустело.

Самый известный самородок из Монтаны

Одним из самых известных крупных самородков, найденных в Монтане во время золотой лихорадки, стал самородок из Сноу-Шу-Галч, обнаруженный в 1865 году. В книге Роберта Вона "Тогда и сейчас, или тридцать шесть лет в Скалистых горах", опубликованной в конце XIX века, указано, что он весил 178 унций, то есть примерно 5,5 кг. На самородке оставалась часть кварца, а его стоимость в то время оценивалась примерно в 3200 долларов. Именно Вон называл его крупнейшим самородком, найденным в Монтане.

Одним из самых известных крупных самородков, найденных в Монтане во время золотой лихорадки, стал самородок из Сноу-Шу-Галч Фото: Wikimedia Commons

Для старателей 1860-х годов такие находки были воплощением главной мечты "золотой лихорадки". В россыпных месторождениях золото скапливалось в гравии и у коренной породы, поэтому вместе с мелкими частицами иногда попадались и крупные куски металла. В то же время огромные самородки были исключительной редкостью, а большая часть золота, которую находили старатели, состояла из гораздо более мелких частиц.

Золотая лихорадка в Монтане оставила после себя не только истории об огромных состояниях и золотых самородках. За несколько лет она изменила карту региона: на месте временных старательских лагерей возникли города, некоторые из которых впоследствии стали важными центрами Монтаны, а другие исчезли почти бесследно. Баннак, Даймонд-Сити и десятки других поселений сегодня напоминают о временах, когда одна золотая находка могла за считанные месяцы изменить судьбу целого края.

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