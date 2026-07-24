Скрытый город инков не смогли найти даже конкистадоры: как мир узнал о Мачу-Пикчу (фото)

24 июля 1911 года произошло событие, навсегда изменившее мировую археологию. В этот день американский историк и исследователь Гайрам Бингем во время экспедиции в Андах впервые увидел руины Мачу-Пикчу — города инков, который сегодня считается одним из величайших археологических комплексов мира.

Сегодня Мачу-Пикчу входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является одним из символов Перу. Однако более ста лет назад этот город почти полностью скрывали густые заросли, а о его существовании знали в основном местные жители. Фокус собрал самые интересные факты об открытии Мачу-Пикчу и связанных с ним находках.

Сегодня Мачу-Пикчу входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является одним из символов Перу Фото: Wikimedia Commons

Открытие Мачу-Пикчу 24 июля 1911 года

В начале XX века Гайрам Бингем, преподаватель Йельского университета, отправился в Перу, чтобы найти Вилькабамбу — последнюю столицу инков, которая после испанского завоевания оставалась центром сопротивления. Во время путешествия по долине Урубамбы он услышал от местного фермера Мельчора Артеаги о древних руинах высоко в горах. Именно этот разговор изменил историю археологии.

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Гайрам Бингем, преподаватель Йельского университета, отправился в Перу, чтобы найти Вилькабамбу — последнюю столицу инков Фото: Wikimedia Commons

24 июля 1911 года, несмотря на холодный дождь и сложный подъем по узким горным тропам, Бингем вместе с проводниками начал восхождение на вершину. Последнюю часть пути ему помог преодолеть мальчик из местной семьи Ричарте, который хорошо знал местность и часто бывал среди руин. Именно он показал исследователю каменные террасы и сооружения, которые веками оставались скрытыми растительностью. В своих полевых записях Бингем прямо признавал, что без помощи местных жителей он вряд ли смог бы найти город.

Первое, что увидел исследователь, — это огромные сельскохозяйственные террасы, чудом сохранившиеся на крутом склоне. За ними открывались десятки каменных построек с чрезвычайно точно подогнанными блоками. Несмотря на густую растительность, Бингем сразу понял, что перед ним памятник исключительной важности. Позже он назовёт эту находку одним из самых важных моментов своей жизни.

Кто на самом деле открыл Мачу-Пикчу: роль местных жителей

Один из самых распространённых мифов — утверждение, что именно Гайрам Бингем открыл Мачу-Пикчу. На самом деле это не совсем так. К моменту его прибытия руины не были "забыты" местным населением. На склонах горы жили несколько крестьянских семей, которые выращивали кукурузу и другие культуры на древних инкских террасах. Они хорошо знали о существовании города и регулярно посещали его.

Местные жители хорошо знали о существовании города и регулярно посещали его Фото: Wikimedia Commons

Еще более интересен тот факт, что Бингем обнаружил на стене храма с тремя окнами надпись: "Agustín Lizárraga 1902". Это был автограф перуанского землевладельца Агустина Лисарраги, который посетил руины за девять лет до американской экспедиции. В своих ранних полевых записях Бингем даже называл Лисаррагу первооткрывателем Мачу-Пикчу. Лишь впоследствии в популярных книгах и статьях его роль постепенно отошла на второй план, а имя самого Бингхэма стало главным символом открытия.

Бингем обнаружил автограф перуанского землевладельца Агустина Лисарраги, который посетил руины за девять лет до американской экспедиции Фото: Wikimedia Commons

Современные историки всё чаще используют формулировку о том, что Бингем не открыл Мачу-Пикчу в буквальном смысле этого слова, а сделал его известным мировой науке. После его публикаций, фотографий и исследований этот памятник привлек внимание археологов всего мира, а журнал National Geographic посвятил городу обширный материал, который фактически положил начало его мировой славе.

Самые важные находки в Мачу-Пикчу

По возвращении в 1912 году Бингем организовал масштабные раскопки руин совместно с местными рабочими. Большинство сооружений тогда были скрыты под деревьями, мхом и толстым слоем почвы. В течение нескольких сезонов исследователи обнаружили более двухсот зданий, десятки храмов, жилых кварталов, лестниц, фонтанов и сложную систему водоснабжения, которая работала благодаря природным источникам.

Храм Солнца в Мачу-Пикчу Фото: Wikimedia Commons

Одним из наиболее ценных источников находок стали человеческие захоронения. Бингем вывез в Йельский университет тысячи археологических предметов, среди которых были керамика, бронзовые и каменные инструменты, ювелирные украшения, ритуальные предметы, текстиль и человеческие останки. Многие десятилетия эти коллекции оставались в США, что стало причиной споров между Перу и Йельским университетом. Лишь в XXI веке значительная часть артефактов была возвращена на родину.

Не менее важными оказались сами архитектурные сооружения. Храм Солнца, Интихуатана, Храм трёх окон, Королевский сектор и астрономические объекты продемонстрировали чрезвычайно высокий уровень инженерной мысли инков. Каменные блоки настолько точно подогнаны друг к другу, что между ними практически невозможно вставить лезвие ножа, хотя при строительстве не использовался строительный раствор. Именно благодаря такой технологии большинство сооружений пережило многочисленные землетрясения.

Почему Мачу-Пикчу так важно

Открытие Мачу-Пикчу изменило представления ученых об империи инков. До экспедиции Бингхэма многие исследователи считали, что большинство значительных центров империи уже давно обнаружено. Новый город показал, что цивилизация инков оставила гораздо более сложную систему административных, религиозных и хозяйственных центров, чем предполагалось ранее. Археологи и сегодня продолжают спорить о главном назначении Мачу-Пикчу — его рассматривают как царскую резиденцию правителя Пачакутека, религиозный центр или сочетание обеих функций.

Мачу-Пикчу оставался практически нетронутым на протяжении нескольких веков Фото: Wikimedia Commons

Не менее удивительно то, что город практически не был разрушен испанскими конкистадорами. В отличие от многих других инкских поселений, они, скорее всего, даже не знали о его существовании. Именно изолированное расположение на высоте более 2400 метров помогло Мачу-Пикчу сохраниться почти нетронутым на протяжении нескольких веков.

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Прошло более ста лет после экспедиции Гайрама Бингем, однако Мачу-Пикчу продолжает раскрывать новые тайны. Современные технологии, в частности лазерное сканирование и высокоточные геофизические исследования, позволяют археологам лучше понять планировку города, систему водоснабжения и инженерные решения инков.

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