Жертвы преодолевали тысячи километров: ученые выяснили подробности ритуала Капакоча (фото)

Последние месяцы жизни детей, выбранных для ритуала Капакоча инков, оказались гораздо сложнее, чем ранее полагали исследователи. Новое исследование показывает, что эти мальчики и девочки преодолевали огромные расстояния по всей Империи инков, прежде чем добраться до священных горных мест, где завершались церемонии.

В рамках исследования ученые изучили три известные мумии инков с территории современного Чили. Останки принадлежали мальчику из Эль-Пломо, которому на момент смерти вблизи вершины Серро-Эль-Пломо в XV веке было около 8 или 9 лет, а также двум девочкам в возрасте примерно 9 и 18 лет, которых похоронили на Серро-Эсмеральда примерно на три десятилетия раньше, пишет Live Science.

По словам главной авторки исследования Вероники Сильва-Пинто из Университета Диего Порталеса, "Капакоча не ограничивалась лишь заключительным актом жертвоприношения на горе. Это был длительный ритуальный процесс, начинавшийся за несколько месяцев до этого и предполагавший перемещения, изменения в рационе, участие различных общин и создание священных памятников".

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Медицинские обследования изменили прежние представления о смерти детей. На протяжении десятилетий исследователи считали, что мальчик из Эль-Пломо умер от переохлаждения. Однако новые компьютерные томографии выявили травму головы от удара тупым предметом, которая не была обнаружена в ходе первоначального расследования.

Дети пересекли несколько регионов с различными экологическими условиями, прежде чем добраться до конечных пунктов назначения Фото: Wikimedia Commons

Что касается девочек из Серро-Эсмеральды, то долгое время считалось, что они умерли от удушения из-за следов вокруг шеи. Однако исследователи выяснили, что эти следы, вероятно, были оставлены одеждой после смерти. Они также сообщили, что подъязычные кости, которые часто повреждаются при удушении, остались неповреждёнными. В результате установить точную причину смерти девочек не удалось.

Исследователи также изучили крошечные образцы волос, взятые из мумий. Волосы сохраняют химические следы пищи и питьевой воды, что позволяет учёным определить, где человек проживал в течение определённого периода. Результаты изотопного анализа свидетельствуют о том, что дети пересекли несколько регионов с различными экологическими условиями, прежде чем добраться до конечных пунктов назначения.

Группа учёных подсчитала, что мальчик из Эль-Пломо преодолел расстояние от 2600 до 2800 километров за последние девять месяцев своей жизни, вероятно, отправившись из окрестностей столицы инков Куско. По оценкам, девушки из Серро-Эсмеральды преодолели расстояние от 900 до 1200 километров за последние три месяца перед смертью.

Длительные паломничества были важными религиозными событиями, а не просто путешествиями к местам принесения жертв Фото: Wikimedia Commons

Сильва-Пинто пояснила, что эти длительные паломничества были важными религиозными событиями, а не просто путешествиями к местам принесения жертв. "Вдоль маршрутов местные общины, вероятно, принимали паломников и участвовали в церемониях, предполагавших совместное употребление пищи и напитков", — сказала она.

Исследователи утверждают, что эти маршруты сами по себе стали священными местами, одновременно укрепляя влияние государства инков на недавно присоединённых территориях. Радиоуглеродное датирование показало, что девочки из Серро-Эсмеральды умерли примерно в 1450 году, а мальчик из Эль-Пломо — около 1480 года, что свидетельствует о том, что церемонии Капакоча продолжались на протяжении десятилетий, а не были единичными событиями.

Не все специалисты согласились с выводами исследований. Биоархеолог Дагмара Соха из Варшавского университета отметила, что только на основе изотопных данных невозможно точно реконструировать маршруты, по которым передвигались дети. Она также отметила, что некоторые химические различия могут просто отражать сезонные изменения в рационе, а не путешествия на большие расстояния.

Самая древняя жертва ритуала Капакоча Фото: Dagmara Socha

Археолог Пабло Миньоне из Аргентинского института исследований в области социальных и гуманитарных наук также подверг сомнению толкование, согласно которому каждое паломничество начиналось в Куско. Он указал, что предыдущие исследования свидетельствовали о том, что некоторые участники Капакочи начинали свои путешествия в других частях Империи инков. По его мнению, представление о Куско как единственной отправной точке является лишь одним из возможных толкований, а не установленным фактом.

Исследование продемонстрировало, как современные научные методы могут дать новую информацию на основе археологических находок, которые изучаются уже на протяжении десятилетий. Это открытие позволяет глубже понять одну из важнейших обрядовых практик цивилизации инков, напоминая о том, что археология продолжает уточнять наши знания по мере появления новых методов.

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