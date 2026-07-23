Археологи обнаружили пещеру ритуалов в Австралии: улики прятались среди пепла (фото)

В Австралии археологи обнаружили пещеру, которая на протяжении десятков тысяч лет служила местом проведения ритуалов и обрядов. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования.

На протяжении как минимум 25 000 лет люди неоднократно заносили растения в отдалённую пещеру на юго-востоке Австралии по причинам, выходящим за рамки повседневного выживания. Новое исследование показало, что растения приносили в пещеру Клоггс не столько для еды, укрытия или хозяйственных нужд, пишет Arkeonews.

Микроскопические данные свидетельствуют о том, что растения специально доставляли и сжигали в тщательно контролируемых очагах, что подтверждает гипотезу о том, что пещера служила местом проведения обрядовых практик и ритуалов.

Исследователи изучали фитолиты — крошечные кремниевые структуры, образующиеся внутри растений и способные сохраняться ещё долгое время после того, как растения исчезли. Анализ охватывал отложения, относящиеся к периоду около 25 000 лет, и показал, что люди неоднократно заносили в пещеру целые травы. Фитолиты происходили из листьев, стеблей и цветущих частей, что свидетельствует о том, что собирали целые растения, а не только съедобные семена.

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Исследователи изучали фитолиты — крошечные кремниевые структуры, образующиеся внутри растений и способные сохраняться еще долгое время после того, как растения исчезли Фото: Frontiers

Исследователи также обнаружили почерневшие фитолиты, претерпевшие изменения под воздействием тепла. Эти микроскопические остатки встречались во всех археологических слоях, но полностью отсутствовали в сохранившихся экскрементах опоссумов, исследованных в ходе работы. Это различие помогло отделить свидетельства человеческой деятельности от растительного материала, естественным образом занесенного животными.

Повторное появление обожженных фитолитов свидетельствовало о том, что люди на протяжении тысячелетий регулярно приносили растения в пещеру и использовали там огонь. Хотя эти свидетельства не указывают на какую-то одну церемонию, неизменно повторявшуюся с течением времени, они демонстрировали длительную связь между выбранными растениями, контролируемым сжиганием и самой пещерой.

В пещере исследователи обнаружили множество тонких слоев пепла с очень небольшим количеством угля. Это свидетельствует о том, что в очагах преимущественно сжигали мягкие травы, а не большие объемы древесины. Данные фитолитов подтвердили эту закономерность: травы составляли большую часть растительных остатков, тогда как древесные растения встречались лишь изредка. Исследователи пришли к выводу, что травы, вероятно, выбирали для контролируемых сжиганий, которые оставляли неглубокие отложения пепла на полу пещеры.

Лишь небольшой процент фитолитов имел следы интенсивного нагрева, что указывает на то, что многие очаги горели при относительно низких температурах. Возможно, это были не обычные костры для приготовления пищи, а костры, разжёгшиеся с целью получения пепла или дыма.

Фитолиты были получены из листьев, стеблей и цветущих частей, что свидетельствует о том, что собирали целые растения Фото: Frontiers

Эта интерпретация совпадает с историческими записями, описывающими традиции народа Гунай-Курнай, в которых трава, пепел и древесный уголь играли важную роль во время обрядов инициации, лечебных практик, магических ритуалов и других особых действий. Хотя в ходе исследования не удалось установить точное назначение каждого очага, археологические данные тесно согласуются с этими древними культурными традициями.

Пещеру Клоггс всё чаще рассматривают как место, связанное с "мулла-муллунг" — уважаемыми мужчинами и женщинами народа Гунай-Курнай, известными своими особыми знаниями в области исцеления, магии, проклятий и духовного мира. Последние находки подкрепили эту интерпретацию, продемонстрировав, что растения и огонь на протяжении тысячелетий оставались центральными элементами деятельности внутри пещеры.

В отличие от случаев, когда растения использовались исключительно в пищу или в качестве топлива, эти свидетельства указывают на то, что они имели долгосрочное культурное и духовное значение Фото: Frontiers

Эти находки являются одним из древнейших свидетельств взаимосвязи между людьми, растениями и культурными традициями в Австралии. В отличие от случаев, когда растения использовались лишь в качестве пищи или топлива, эти данные свидетельствуют о том, что они имели длительное культурное и духовное значение.

В сочетании с археологическими находками, историческими записями и знаниями народа гунай-курнай это исследование позволило получить более четкое представление о том, как люди целенаправленно использовали огонь и растения в пещере Клоггс.

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