Этот закон запретил носить длинные волосы: как Рим до этого дошел (фото)

В последние годы существования Западной Римской империи внешний вид стал чем-то большим, чем просто вопрос моды. В начале V века императорское правительство ввело правила, регулирующие, как люди должны были одеваться и укладывать волосы в пределах Рима.

Позже историки проанализировали эти правила вместе с необычным философским произведением, воспевавшим лысину, и предположили, что эти явления отражали изменение отношения к идентичности, власти и общественному порядку в сложный период римской истории, пишет Arkeonews.

Историк Хавьер Арсе считает, что закон, изданный 12 декабря 416 года н. э. императорами Гонорием и Феодосием II, преследовал гораздо более широкие цели, чем просто регулирование причесок. Указ, объявленный в Равенне, где правил Гонорий, запрещал людям носить длинные волосы в пределах Рима и прилегающих районах. Он также запрещал одежду, изготовленную из шкур животных, в частности одежду, которую носили рабы.

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Граждане, игнорировавшие закон, подлежали судебному наказанию, тогда как рабы-нарушители могли быть приговорены к общественным работам. Хотя эту меру часто рассматривали как попытку, направленную против готов, франков и других германских племен, Арсе предположил, что истинной причиной беспокойства было то, что римские граждане начали копировать иностранные модные тенденции. Согласно его интерпретации, чиновники опасались, что римляне всё больше становились похожими на те самые группы, которые в последние десятилетия бросали вызов имперской власти.

Эти правила помогали поддерживать социальный порядок, делая статус человека сразу заметным Фото: J. Arce

Внешний вид уже давно был важной составляющей римского общества. Раньше правители, в частности Август, пропагандировали традиционную римскую одежду и ожидали, что граждане будут носить тогу в общественных местах, таких как Форум. Позднее правительства ввели дополнительные правила, которые помогали различать чиновников, сенаторов, солдат, рабов и рядовых граждан по их одежде.

Другие законы ограничивали ношение военной одежды сенаторами и запрещали брюки, сапоги и наряды, связанные с восточными или иностранными обычаями. Эти правила помогали сохранять социальный порядок, делая статус человека сразу заметным. Арсе описал указ 416 года н. э. как пример lex vestiaria — законодательства, регулировавшего одежду и внешний вид. Такие меры, возможно, также способствовали общественной безопасности, поскольку городские чиновники опасались беспорядков и стремились легче идентифицировать людей в периоды напряжённости.

Длинные волосы имели большое политическое значение у ряда германских народов. Древние источники сообщают, что франкские короли с детства отращивали волосы, тогда как представители низших социальных классов носили короткие причёски. Подобные обычаи, вероятно, существовали и среди готов, где длинные волосы ассоциировались прежде всего с дворянами, военачальниками и королевской гвардией, а не с широкими слоями населения.

Лишение человека волос могло стать серьёзным наказанием. Среди готов и вестготов практика decalvatio, заключавшаяся в публичной стрижке, порочила человека и могла лишить его будущих претензий на лидерство. Волосы служили своеобразным способом демонстрации статуса и власти. По мнению исследователя, это может быть причиной моды на длинные волосы среди римлян, которые ассоциировали их с военными успехами и политическим влиянием.

Важное значение имело также время принятия закона. Всего за шесть лет до этого, в 410 году н. э., вестготский король Аларих захватил и разграбил Рим, оставив неизгладимый след в истории империи. На этом фоне римский гражданин с длинными волосами и в одежде из шкур животных мог напоминать о группах, связанных с одним из величайших унижений

Рим. Арсе считает, что германские стили стали настолько распространенными среди римлян, что правительство было вынуждено принять законодательные меры. Власти не только защищали традиции, но и пытались подчеркнуть различия, которые укрепляли имперское правление. Принятие внешнего облика успешных германских элит могло свидетельствовать об уважении к их растущему влиянию и военным достижениям в то время, когда Рим сталкивался с усиливающимся политическим давлением.

Лысина стала ассоциироваться с дисциплиной, образованием и уважаемыми римскими ценностями Фото: J. Arce

Примерно в тот же период философ Синесий Киренский написал "Похвалу лисице". Синесий, ученик Гипатии Александрийской, который впоследствии стал епископом Птолемаиды, написал это сочинение как юмористический ответ на предыдущую работу Дио-Хризостома "Похвала волосам". Хотя текст носил шуточный характер, он отражал идеи, с которыми многие читатели могли бы согласиться.

Синесий изображал мужчин с длинными волосами как чрезмерно озабоченных своей внешностью и таких, которым трудно доверять, тогда как лысые мужчины олицетворяли мудрость, крепкое здоровье и интеллектуальный авторитет. В качестве примера в поддержку своей тезисы он привёл Сократа.

Арсе не считает, что именно это произведение непосредственно послужило источником вдохновения для императорского закона, но предположил, что оба текста отражали схожие культурные представления. Длинные волосы всё чаще ассоциировались с иностранным влиянием и политической нестабильностью, тогда как лысина стала ассоциироваться с дисциплиной, образованием и уважаемыми римскими ценностями.

Римский запрет на длинные волосы продемонстрировал, насколько тесно внешний вид мог быть связан с политикой, идентичностью и общественным порядком. То, как люди носили и укладывали волосы, рассматривалось как публичное заявление, а не как личный выбор.

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